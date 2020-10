"Se burlan de los muertos": Empleadas de un hospital en España bailan tras fingir que fallece un paciente (VIDEO)

Cuatro trabajadoras del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona (Cataluña, España) aparecen bailando en un vídeo que una de ellas publicó en TikTok tras fingir la muerte de un paciente, informan medios locales.

En la grabación, que simula una situación de urgencia, se observa cómo una de las profesionales de salud atiende a la supuesta paciente, una colega suya tumbada en la camilla. Acto seguido hace un ademán para indicar que no muestra signos de vida y le cubren la cabeza con la sábana mientras se la llevan de la sala.

Es entonces cuando la paciente se destapa y las cuatro mujeres se ponen a bailar en el lugar, lleno de instrumental sanitario.

Las enfermeras del hospital Joan XXIII de Tarragona, hospital donde están ingresados unos conocidos, burlándose de los muertos. pic.twitter.com/Mn9bBZyVv7 — Doctor Papaya (Coronafraude) (@doctor_papaya) October 15, 2020

Investigación en curso

"Las enfermeras del hospital Joan XXIII de Tarragona, hospital donde están ingresados unos conocidos, burlándose de los muertos", reza el mensaje del internauta que ha compartido las imágenes en Twitter, que ya acumulan más de 100.000 reproducciones.

Fuentes del hospital han asegurado que el vídeo, que fue subido a la cuenta de TikTok @rebecatrancon —ya eliminada—, "ha sentado muy mal" en medio de la actual situación, pues no representa al colectivo de empleados.

La gerencia y la dirección del hospital han abierto una investigación al considerar que resulta "inapropiado" hacer este tipo de vídeos con el uniforme dentro de sus instalaciones. Asimismo, han explicado que se tomarán las medidas correspondientes.

Polémica en la Red

"Te juro que no hay nada que me pueda dar más asco, estas cosas no las voy a entender nunca", afirma un internauta. "Así está la sanidad. Hacen bailes y los hospitales colapsados. Viva el covid!!!", señaló otro usuario.

No obstante, hubo quien justificó el comportamiento de las mujeres, argumentando que en el contexto del ámbito profesional "se entiende como un ejercicio de desfogue […] que se comparte casi como un meme interno de quienes están lidiando con la muerte". Otro tuitero esgrime que son chicas jóvenes que necesitan "un rato de relax" porque "llevan mucho estrés encima".

No es la primera vez que se difunden imágenes polémicas protagonizadas por profesionales de la salud en España. El pasado mes de agosto, se viralizó un vídeo en el que dos trabajadoras de un asilo de Barcelona se burlaban y maltrataban a una anciana.

