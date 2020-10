VIDEO: Una pareja casada hace 60 años se reúne tras 215 días debido a las restricciones por la pandemia

Una pareja de ancianos estadounidenses, casados hace 60 años, se han vuelto a reunir después de estar separados 215 días debido a las restricciones por la pandemia. El video del reencuentro fue publicado esta semana en Facebook por el hogar de retiro Rosecastle, en Delaney Creek.

Un portavoz del centro explicó a CBS News que en marzo, Joseph Loreth ingresó al hospital por una enfermedad donde lamentablemente tuvieron que amputarle una pierna. Por ello, pasó varios meses en rehabilitación, un período en el que su esposa, Eve Loreth, no pudo visitarlo por las medidas preventivas del covid-19.

Joseph y Eve, ambos de 80 años, mantuvieron sus interacciones a través de llamadas telefónicas y algunas visitas desde la ventana durante seis meses. Sin embargo, finalmente pudieron encontrarse físicamente en un emotivo reencuentro compartido en redes sociales.

"¡Oh Dios mío!", dijo la mujer al ver a su marido esperándola, mientras él casi no podía contener las lágrimas. "Te amo. No pensé que llegaría aquí. Te extrañé tanto […] Durante sesenta años he hecho algo bien", agregó Joseph.

El vocero del centro comentó que el matrimonio se conoció en una pista de patinaje cuando estaban en la secundaria. "Ella comenzó a perseguirme por la pista y nunca ha dejado de perseguirme desde entonces", bromeó el hombre a través de un comunicado.