El director del instituto brasileño Butantan dice que la vacuna china Coronavac es "la más segura" de las analizadas en ese país

El director del Instituto brasileño Butantan, Dimas Covas, dijo este lunes que la vacuna Coronavac, que desarrolla junto a la farmacéutica china Sinovac, es la "más segura" de las que se están analizando en este país.

En rueda de prensa, Covas señaló que las pruebas todavía no han sido finalizadas, por lo que los análisis de eficacia no pueden concluirse. Sin embargo, los resultados preliminares reafirman los de la investigación con 50.000 participantes chinos, de los cuales un 94,7 % no presentó efectos adversos.

"Las manifestaciones clínicas adversas son muy leves, no hubo ninguna manifestación clínica que exigiese una atención médica mayor. Por lo tanto, el perfil de seguridad es muy apropiado", destacó.

Covas dijo que, por el momento, se ha terminado la primera etapa del estudio con 9.000 personas, pero todavía deben someterse a las pruebas otras 4.000.

El director de Butantan agregó que hay que esperar a que los voluntarios "tengan contacto con el virus". "Mi impresión es que tendremos datos concluyentes para finales de año, entre noviembre y diciembre", dijo.

"Vacuna para todos"

Tras la conclusión de las pruebas, Butantan tendrá que mandar los resultados a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para solicitar el registro del producto. Anvisa tiene hasta dos meses para tomar una decisión.

Asimismo, Covas comentó que la vacuna comenzará a producirse este mes en Brasil y para finales de año el instituto ya tendrá listas 46 millones de dosis, lo que equivale a la población de Sao Paulo.

El Gobierno de Sao Paulo firmó un contrato por un valor de 90 millones de dólares e informó que la vacuna será obligatoria para toda la población. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, ya afirmó que existe un "plan alternativo" de no alcanzarse un acuerdo con el Gobierno Federal.

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró este lunes que la vacuna contra el covid-19 no será obligatoria y criticó al gobernador de Sao Paulo. "Hay un gobernador que se hace llamar médico de Brasil y que dice que será obligatoria [la vacuna], pero repito que no lo será", subrayó.

El mandatario destacó que "el país [China] que está ofreciendo esa vacuna tiene primero que vacunar en masa a los suyos para después ofrecerla a otros países".