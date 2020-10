Las recientes actualizaciones de Windows 10 provocan problemas graves, incluyendo fallos del sistema

Algunos usuarios informaron que las actualizaciones no pueden instalarse, mientras otros se quejaron de la pantalla azul de la muerte.

Varios usuarios de Windows 10 comunicaron que dos recientes actualizaciones del sistema operativo, KB4579311 y KB4577671, destinadas a corregir vulnerabilidades de seguridad, causan diferentes problemas, incluyendo fallos del sistema y un ciclo de instalación interminable.

Según el portal Windows Latest, las actualizaciones, lanzadas el pasado 13 de octubre, no pueden instalarse en los ordenadores, que muestran alguno de estos códigos de error: 0x8007000d, ox800f0988, 0x800f0831, 0x80073701, 0x80070002, 0x800f081f. Además, su reinstalación no resuelve el problema, mientras la descarga manual a través del instrumento 'Media Creation Tool' aún no está disponible.

Por su parte, algunos usuarios se quejaron de problemas de audio y la pantalla azul de la muerte, mostrada por Windows cuando no puede recuperarse de un error del sistema, mientras que otros informaron que no responde el explorador de archivos.

Los especialistas explicaron que para resolver el problema se pueden pausar las actualizaciones hasta que Microsoft elimine los errores o lance la nueva actualización de Media Creation Tool. Es posible hacerlo desde Configuración > Actualización y seguridad > Actualización de Windows.