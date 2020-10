El Kremlin tacha de "reaparición de loca rusofobia" las acusaciones de Occidente sobre ataques cibernéticos de servicios especiales rusos

"Esto recuerda a recaídas en la loca rusofobia que no tienen nada que ver con la realidad", declaró Peskov en referencia a las recientes acusaciones de las autoridades británicas y estadounidenses contra seis ciudadanos rusos que relacionan con ataques cibernéticos contra la sede de campaña de Donald Trump, entre otros objetivos.

Este 19 de octubre, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que un gran jurado federal de Pittsburgh acusó a seis ciudadanos rusos de cometer varios ataques cibernéticos en 7 países. De acuerdo con el comunicado, todos los acusados forman parte de la Inteligencia militar rusa y "causaron daños e interrupciones a las redes informáticas en todo el mundo, incluidas las de Francia, Georgia, Países Bajos, Corea del Sur, Ucrania, Reino Unido y EE.UU.".

En respuesta, la Embajada de Rusia en Washington aseguró que las acusaciones "no tienen nada que ver con la realidad y solo están destinadas a avivar los sentimientos rusófobos en la sociedad estadounidense, a fomentar una 'caza de brujas' y la obsesión con los espías". "Rusia no realiza operaciones desestabilizadoras y no interfiere en los asuntos de otros países", reiteraron desde la misión diplomática.