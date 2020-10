"Debe ser que le gusto": La disparatada intervención de la concejala de Cultura de Madrid que se convirtió en 'Trending Topic'

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha protagonizado la mañana de este martes una inesperada intervención en la Comisión de Cultura del Consistorio capitalino que ha recibido infinidad de críticas y de calificativos negativos.

En la sesión, la política del Partido Popular (PP) ha gritado a la edil socialista Mar Espinar: "¡No vuelva a juzgarme por mi vida personal!" o "Será que le gusto". A la de Más Madrid Pilar Perea: "Me gusta mucho su collar precolombino, deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es". Y al presidente de la Comisión: "¿Me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?".

Las palabras de Levy han estado plagadas de referencias personales, como cuando le ha espetado a Espinar: "Yo solo soy mera delegada, no puedo ocuparme de su frustración por no ser nada ni nadie".

"Me gusta el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es"Andrea Levy a nuestra concejala @pilarpereamor.No es la primera vez que sufrimos sus espectáculos delirantes.Presentamos una queja formal al Alcalde. pic.twitter.com/DtfowjSZu4 — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) October 20, 2020

"Señora portavoz del partido socialista, me gustaría que me aclarase si me acaba de juzgar por no ser madre a mi edad, señora socialista feminista", ha sido otra de sus frases fuera de tono, después de que Espinar hubiera dicho que no podía acudir a tantos actos como le gustaría por su condición de madre trabajadora y la necesidad de conciliar.

Finalmente, el presidente de la Comisión le ha llamado al orden, señalando a la política popular que se podían argumentar todos las posiciones "sin necesidad de descalificar a nadie por su vestimenta", a lo que Levy ha respondido también de manera brusca acusándole de hacerle perder el hilo y de intentar conducir su intervención.

La mejor forma de explicar lo que ha pasado hoy con la concejala del PP Andrea Levy en la Comisión de Cultura de @MADRID es viéndola y oyéndola. Sobran más palabras. Todo mi apoyo a @pilarpereamor y @espinar_marpic.twitter.com/q24K9tbRYz — Esther Gómez Morante (@Esther_Gomez_M) October 20, 2020

La actitud de la Delegada de Cultura ha propiciado que las concejalas del Partido Socialista y de Más Madrid hayan remitido una queja formal conjunta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, del mismo partido que Levy, para pedirle amparo ante los "insultos, agravios y descalificaciones" recibidos.

En la carta han calificado el tono empleado por Levy de "a todas luces inapropiado" y han solicitado que se impida "que se repitan" escenas de esta índole. Además, han agregado que "se reservan el derecho a emprender las acciones legales que consideren oportunas".

La intervención de la edil popular ha dado lugar a un buen número de memes en las redes sociales:

