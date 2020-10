"Hermano", el incómodo libro que desvela la red de negocios del clan familiar del expresidente argentino Mauricio Macri

Un libro de inminente aparición preocupa al expresidente Mauricio Macri y a su entorno familiar. Tanto, que incluso sus abogados intentaron frenar sin éxito su publicación.

Se trata de "Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio", una obra escrita por el reconocido periodista Santiago O'Donnell, que está basado en 17 horas de entrevistas con el hermano menor del exmandatario, quien revela facetas desconocidas de las relaciones personales y empresariales de la poderosa familia.

Múltiples periodistas y medios locales han revelado que los abogados del Grupo Macri enviaron cartas documento a la editorial, y al periodista, para evitar que el libro saliera a la luz la semana próxima, como está previsto.

Incluso el hermano se arrepintió y afirmó que no sabía que sus dichos serían publicados, a pesar de que fue él mismo quien en enero de este año buscó al periodista para contarle historias del clan. Y todo lo que dijo quedó grabado.

AHORA EN #AnimalesSueltos 🚨 EXCLUSIVO: La grave denuncia contra Macri por parte de su hermano Mariano.¿Cuáles serán los motivos? Nos cuenta todos los detalles @jcalvo100 👇👇Con @luisnovaresio@AmericaTV@JotaxTVpic.twitter.com/YLZHkhMt7s — Animales Sueltos (@animalesoficial) October 14, 2020

Las peleas internas de la familia se habían mantenido siempre ocultas, pero el silencio comenzó a resquebrajarse después de que el patriarca Franco Macri muriera en marzo del año pasado, lo que, de acuerdo con filtraciones del libro, desató una disputa por la herencia entre el expresidente y sus hermanos Gianfranco, Mariano y Florencia. Otra de sus hermanas, Sandra, falleció en 2014.

El problema es que, ya como expresidente, Macri está envuelto en una serie de causas judiciales que podrían agravarse con las revelaciones que realice su hermano.

Algunas de las investigaciones involucran a su propia familia, como el caso de la multimillonaria deuda que el Grupo Macri mantiene por el canon del Correo Argentino y que intentó condonarle durante su gobierno, aunque el escándalo por el conflicto de intereses fue tan grande que la maniobra tuvo que frenarse.

A ello se le suman las causas por espionaje masivo realizado durante su gestión a políticos oficialistas y opositores, empresarios, líderes sociales y periodistas e incluso a su hermana menor Florencia, lo que no es nuevo, ya que cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su hermana Sandra también fue vigilada ilegalmente por servicios de Inteligencia oficiales que estaban a su cargo.

El libro de @santiodonnell tendrá 17 hs de grabaciones con Mariano Macri sobre Mauricio desde el Newman hasta la Fundación FIFA Sale en 10 días Promete ser muy fuerte. Son grabaciones antes y después de la cuarentena estricta Mariano encabezó x ej la entrada del grupo a Brasil — raul kollmann (@tunykollmann) October 14, 2020

Conflictos

El expresidente ha reconocido en reiteradas ocasiones que su relación con su padre nunca fue buena, ya que solía desmerecer sus aptitudes para los negocios.

De hecho, esa fue una de las razones por las que Macri se alejó de las empresas familiares para dedicarse primero a su trabajo al frente del club de futbol Boca Juniors y luego a la política, en una exitosa carrera que lo llevó a ser jefe de Gobierno de la capital y luego presidente del país, ya que eran actividades en las que su padre no podía competir con él.

Los conflictos fueron permanentes, ya que Franco Macri incluso llegó a apoyar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien su hijo Mauricio mantiene todavía una acérrima rivalidad. Mientras alababa la gestión de ella como presidenta, descalificaba la de él como jefe de Gobierno.

"Tenemos el prólogo del libro de Santiago O`Donnel sobre Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri que cuenta todo. No se puede creer la denuncia de su hermano más chico"• El editorial de @VHMok • [https://t.co/a6XiyjG0FG] pic.twitter.com/DSNZvHTkLF — Radio AM 750 (@AM750) October 19, 2020

Pero las peleas no quedaron solo en el ámbito personal. En 2016, cuando se dio a conocer la investigación internacional por lavado de dinero y evasión impositiva, que fue conocida como 'Panama Papers', Macri apareció en la lista, ya que encabezaba el directorio de Fleg Trading Ltd y Kagemusha, dos empresas radicadas en paraísos fiscales.

El problema para Macri es que nunca reportó esos datos en sus declaraciones patrimoniales, que debía hacer públicas desde que fue jefe de Gobierno de Buenos Aires (2007-2015) y luego como candidato presidencial.

Para desligarse, Macri aseguró ante la justicia que ambas firmas eran propiedad de su padre, no de él, e incluso le exigió a Franco que entregara la documentación que lo probaba, pero su padre se negó a ayudarlo.

En 2016, la periodista Laura Di Marco publicó el libro "Macri, historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder", en la que el presidente contó intimidades del tenso vínculo que mantenía con su padre, quien ya estaba enfermo.

Mariano Macri denuncia públicamente a su hermano, Mauricio, por daños patrimoniales, vaciamiento de Socma, irregularidades en parques eólicos y fraude en el divorcio de Mauricio con Isabel Menditeguy. El libro sale a la venta en los próximos días. Que lindo lo que se viene 🔥 — Joaquín Nardillo (@JoaquinOk) October 15, 2020

"No tiene 20 casas en el mundo, no colecciona autos ni pinturas ni nada, tiene como esa cosa austera, no de vivir mal, pero sí austera que para mí fue una gran enseñanza. Por momentos se le va a la mierda la cabeza, es complicado… tiene un proceso de demencia en avance y, cuando amanece tiene un par de horas de extrema lucidez y después te empieza a repetir las cosas. Hace historias y relatos raros. Encima, siendo al que más torturó, soy el que más bola le doy. Mis otros hermanos ya ni le atienden el teléfono. Me llama, me manda cartas y me cae en la quinta. ¡Es una pesadilla!", afirmó el exmandatario argentino.

También se refirió con escasa empatía sobre su hermana Florencia, quien ha padecido problemas de depresión y adicción a las drogas y el alcohol, y ha estado varias veces internada. "Mi familia es algo que vino en el combo. Y yo soy yo. Yo respondo por mi familia chica; es decir por mi mujer y mis hijos. No puedo responder por mi hermana. Lamento mucho lo que le pasa y no pierdo la esperanza de que algún día resuelva sus problemas", señaló.

Ahora, con la aparición de la obra de O'Donnell, se conocerán más secretos de la intimidad familiar de los Macri, justo en un momento en el que el expresidente intenta liderar la oposición al gobierno de Alberto Fernández y cuando está por publicar también su propio libro de memorias, que tentativamente se titulará "Primer tiempo", en alusión a que el gobierno que encabezó de 2015 a 2019 fue apenas una etapa inicial de poder, que espera continuar en el futuro.