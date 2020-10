Vizcarra destaca que las elecciones del próximo año renovarán los rostros de la política en Perú "porque no hay reelección"

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, enfatizó este martes que las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 11 de abril de 2021 en su país, serán una oportunidad para tener nuevos congresistas, gracias a la ley de no reelección —vigente desde el año pasado—, por ello, invitó a evaluar desde ya a "los partidos políticos" y a "qué candidatos se están escogiendo", porque, a su juicio, es la oportunidad de tener "gente nueva".

"Las autoridades no son la democracia. La democracia es el fruto de la elección de la población. Sin ustedes no habría autoridades, es la población la que elige a las autoridades y el 11 de abril vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta y vamos a elegir a los nuevos congresistas, y van a ser todos nuevos porque no hay reelección. Todos nuevos", señaló, el mandatario, durante una visita en Loreto, al noreste del país.