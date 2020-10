VIDEO: Una mujer grita "que se joda Black Lives Matter" y agrede verbalmente a una barista de Starbucks en EE.UU. que le pidió que usara mascarilla

Una mujer que llevaba una mascarilla con el eslogan 'Trump 2020' por debajo de la barbilla agredió verbalmente este lunes a una empleada afroamericana de una cafetería de Starbucks en Santee (California, EE.UU.) que le pidió que se cubriera la boca correctamente.

En un video del incidente se puede ver a la seguidora del presidente republicano diciendo: "No voy a escuchar nada de lo que me diga cuando me habla así". La barista Alex Beckom, de 19 años, le respondió: "OK, está bien, pero la próxima vez que venga voy a necesitar que mantenga la mascarilla puesta".

La clienta afirmó que Beckom la estaba "discriminando" por ser partidaria de Trump, antes de que la empleada le reiterara dos veces su petición y le advirtiera que la próxima vez no podría servirle. "¡Que se joda Black Lives Matter! [...] No, no es una ley y puedo mostrarte el código penal y todo, es un engaño", le contestó.

"No tengo que usar máscara, no voy a usar una máscara. Esto es Estados Unidos y no tengo que hacer lo que me está diciendo. ¡Trump 2020!", continuó la clienta. "¡Que te jodan! [...] ¡Que se joda Black Lives Matter", agregó cuando Beckom le exigió que abandonara el local.

La barista subió el video del altercado a su cuenta de TikTok, donde ya cuenta con más de 2,6 millones de vistas, y a otras redes sociales. Varios usuarios expresaron su apoyo a Beckom y elogiaron su moderación.

Posteriormente, Beckom publicó una supuesta historia de Instagram de la clienta, donde esta afirmaba que había presentado un denuncia policial por difamación contra la barista. Su cuenta de Instagram ha sido eliminada desde entonces.

Entre tanto, un portavoz de Starbucks comunicó a Fox News que se está llevando a cabo una investigación al respecto y subrayó que ese tipo de comportamiento "no es bienvenido" en los locales de la cadena. "Nuestra prioridad en este momento es brindar apoyo a nuestra empleada, que demostró una tremenda compostura durante una interacción muy difícil", agregó la compañía.