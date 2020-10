Una mujer que se declaró culpable de matar a tiros a su presunto violador afirma que el acuerdo con la Fiscalía era el "menor de dos males"

Una mujer de Alabama (EE.UU.) que se declaró culpable de haber asesinado a un hombre que supuestamente la violó señaló este lunes al portal AL.com que eligió el "menor de dos males" al aceptar un acuerdo con la Fiscalía en lugar de someterse a un jurado.

El 9 de octubre, Brittany Smith, de 32 años, se declaró culpable de matar a tiros a Todd Smith, un conocido a quien acusó de haberla estrangulado y violado en su domicilio en la ciudad de Stevenson en enero de 2018. La mujer alegó que horas después de la agresión su hermano llegó para confrontar al hombre y se produjo una pelea. Smith declaró que disparó a Todd cuando este sometía a su hermano con una llave de estrangulamiento y amenazaba con matar a ambos.

"Estoy realmente decepcionada por tener que aceptar un acuerdo con la Fiscalía. No soy una asesina, pero cuando es el menor de dos males, ¿qué puedes hacer?", dijo la acusada durante una videoentrevista desde la cárcel.

La mujer recibió una condena de 20 años bajo el acuerdo de culpabilidad. En total Smith cumplirá 18 meses entre rejas y otros 18 meses de arresto domiciliario, seguidos de 17 años de libertad condicional. No obstante, tras la sentencia tendrá que cumplir solo siete meses en la prisión por los meses que estuvo encarcelada mientras esperaba el juicio.

Smith relató que decidió aceptar el acuerdo con la Fiscalía después de que sus abogados le dijeran que no podían garantizar una victoria en el juicio, donde podía enfrentarse a cadena perpetua si era declarada culpable. "Ellos sabían que allí tampoco iba a ser justo. Así que acepté la menor de las opciones que tenía", indicó la mujer.

Anteriormente la defensa de Smith le había pedido a un juez que le concediera inmunidad en virtud de la ley estatal de autodefensa, pero el tribunal estuvo de acuerdo con un fiscal que dijo que la mujer no probó que el asesinato estuviera legalmente justificado.

"Me va a resultar muy difícil conseguir un trabajo y recuperar a mis hijos. Sé que mi familia me permitirá visitar a mis hijos, pero en cuanto a que regresen a casa con mamá, esto no va a suceder pronto", señaló la mujer, que tiene cuatro hijos.

Se prevé que Smith sea liberada la próxima primavera. Ahora la mujer se está centrando en la posibilidad de obtener el perdón algún día y quiere escribir un libro sobre su vida. "Esto pronto estará en mi pasado. Lo dejaré detrás. Es una buena sensación", concluye.