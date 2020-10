Por qué Our World in Data, de Oxford, ha retirado a Argentina de su índice de positividad de covid-19

Argentina acaba de ser retirada del índice de positividad del covid-19 realizado por Our World in Data, un proyecto auspiciado por la Universidad de Oxford para consultar información sobre los impactos de la pandemia a nivel global y comparar las situaciones de los países, al considerar que los datos de la nación sudamericana no son confiables.

Aquel sitio, que además del coronavirus cubre otras temáticas de relevancia global, es una de las fuentes más usadas para conocer cómo afecta la emergencia a los Estados y cómo se aplican las políticas sanitarias, por ejemplo, publicando la cantidad de testeos realizados. En concreto, el índice de positividad refleja cuántos casos de covid-19 se confirman sobre el total de pruebas implementadas, y en los últimos días el país conducido por Alberto Fernández alcanzó un elevado 75 %, la tasa más alta del planeta.

Aquella cifra, basada en reportes oficiales, llamó la atención de la prensa, pero finalmente la organización decidió omitir a Argentina de aquel segmento porque los números no eran creíbles: "Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas", explicó en redes sociales Edouard Mathieu, referente del grupo. También remarcó que la eliminación se produjo "para asegurar la calidad y confiabilidad" del proyecto.

La explicación de la falla

Por su parte, el ministro de Salud, Ginés García González, confirmó el error interno: "Hoy empezamos a corregirlo", sostuvo. La falla, según el Gobierno argentino, estaba en que muchas provincias no cargaban en el sistema los resultados negativos de las pruebas de coronavirus, principalmente en Córdoba y Santa Fe, dos jurisdicciones de alta densidad poblacional. Así, al contabilizarse solamente los casos positivos, se aumentó la estadística de forma desproporcionada.

Para concluir, Mathieu subrayó: "Las pruebas son nuestra ventana a la pandemia y cómo se está propagando". Además, pidió que "los datos corregidos por Argentina se publiquen muy pronto", para ser incluidos nuevamente en el portal. De todos modos, ese país latinoamericano sigue figurando en otras estadísticas del sitio, sobre defunciones y casos confirmados.

De esta forma, la nación del Cono Sur no es la primera en ser eliminada del índice de positividad de Our World in Data: países sudamericanos como Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, sumados a Guayana Francesa, también fueron excluidos al considerar que sus estadísticas no son fiables.

Entre tanto, el Ministerio de Salud argentino reportó el 20 de octubre más de un millón de contagios confirmados hasta el momento, y al menos 27.000 decesos por la pandemia.

Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos.