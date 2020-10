"Reproducen conceptos coloniales": Defensoría del Pueblo de Bolivia denunciará a un periodista español por sus dichos racistas contra los bolivianos

La vocera de la institución resaltó que las palabras de Alejandro Entrambasaguas no están enmarcadas "dentro del derecho a la libertad de expresión y opinión".

La Defensoría del Pueblo de Bolivia condenó las declaraciones racistas emitidas por el periodista español Alejandro Entrambasaguas en contra de una parte de la población boliviana, concretamente los votantes del Movimiento al Socialismo (MAS) —partido del expresidente Evo Morales—, en un 'análisis' que el comunicador hizo de los comicios celebrados el pasado domingo en el país sudamericano, en los que resultó electo el candidato de ese partido político, Luis Arce.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que las declaraciones vertidas por Estrambasaguas "son acciones que reproducen conceptos coloniales de la condición indígena en Bolivia y Latinoamérica".

Los dichos xenófobos y racistas del comunicador se produjeron durante una conversación que sostuvo con Hugo Pereira, en el canal de Youtube "Estado de alarma" —un espacio creado por el periodista Javier Negre—, donde ambos coincidieron en denigrar a la población boliviana que respaldó a Arce.

Al ser consultado por Pereira, Entrambasaguas dijo que el perfil promedio del votante del Movimiento al Socialismo tenía "un nivel intelectual nulo, prácticamente inexistente".

En su 'análisis', el periodista insistió que "la mayoría de gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo, gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene absolutamente idea de prácticamente nada".

Condenamos las declaraciones racistas del periodista español @entrammbasaguas en contra del pueblo boliviano; presentaremos denuncia ante la @EmbajadaEspLPaz en #Bolivia y ante organismos internacionales.@RELE_CIDH@OACNUDHhttps://t.co/7Qe9pTV3Fi — Defensoría del Pueblo Bolivia (@DPBolivia) October 21, 2020

Cruz recalcó que esas palabras del comunicador español, "claramente va en contra de la Carta Mundial de Ética para Periodistas".

"Sus opiniones van en contra de una gran parte de la población boliviana y no pueden ser consideradas como un acto enmarcado dentro del derecho a la libertad de expresión y opinión; el estándar de restricciones a este derechos establece que el mismo no puede ejercerse cuando afecta la dignidad y honra de las personas, tal como ha ocurrido ahora", enfatizó.

"Afirmaciones atentatorias"

En una parte de la conversación, Entrambasaguas criticó a los votantes del MAS por no "hablar el español", sino sus idiomas maternos, como el aimara o el quechua y, por ello, consideró que no tenían "idea de lo que es la civilización".

Este miércoles, la Defensora boliviana destacó que esas afirmaciones del periodista son "atentatorias a la construcción plurinacional del Estado boliviano, basado en la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos", aspecto que, "está establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".

Acciones castigadas en España

Cruz adelantó que presentará una denuncia ante la embajada de España en Bolivia y otras instancias internacionales, para que se le inicie un proceso judicial, ya que fueron opiniones "racistas, discriminatorias que son sancionadas tanto por la normativa penal boliviana como española".

Asimismo, remitirá notas al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de España.

Cruz recordó que en España, según el artículo 510 del Código Penal, pueden ser castigados con entre uno y cuatro años de cárcel, quienes "públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo [...] por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad".

De igual forma, las personas que "difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo" pueden ser penados con igual sentencia.

"Palabras poco afortunadas"

Tras el exabrupto, este miércoles Entrambasaguas pidió disculpas por sus palabras, que calificó de "poco afortunadas".

"Quiero zanjar la polémica de ayer pidiendo disculpas a quien se haya podido sentir ofendido ante mis palabras", escribió en Twitter.

Señaló que durante los próximos cinco años no podrá volver a Bolivia —aunque no aclaró la razón de ese impedimento—; pero aseguró que continuará publicando en contra de Morales y su partido.