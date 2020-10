"La lealtad es difícil de encontrar hoy en día": Mesut Ozil rompe su silencio tras quedar fuera de la lista del Arsenal para la Premier League

"No importa lo que pase, seguiré peleando por mi oportunidad y no dejaré que mi octava temporada en el Arsenal termine de esta forma", aclaró el futbolista.

El centrocampista del Arsenal F.C. Mesut Ozil expresó públicamente su inconformismo y frustración luego de quedar fuera de la nómina de club para la Premier League de esta temporada. El alemán, que desde marzo no disputa un solo partido con 'The Gunners', confesó a sus seguidores en un comunicado por Twitter que se siente "profundamente decepcionado", luego de haber mostrado "lealtad" al equipo renovando en 2018.

"Como acabo de descubrir, la lealtad es difícil de encontrar hoy en día. Siempre intenté mantenerme positivo semana tras semana por si había alguna oportunidad de volver pronto al equipo, y por eso guardé silencio hasta ahora", se lee en su mensaje de este 21 de octubre.

Ozil asegura que, antes de las dificultades provocadas por la pandemia de coronavirus, se sentía muy contento con el rumbo del equipo al mando del español Mikel Arteta, quien asumió como técnico a finales de 2019. Sin embargo, confiesa que luego "las cosas cambiaron" y no se le "permitió volver a jugar para el Arsenal", a pesar de sentir que estaba en un "muy buen nivel". "No importa lo que pase, seguiré peleando por mi oportunidad y no dejaré que mi octava temporada en el Arsenal termine de esta forma", aclaró el futbolista.

Con la decisión del Arsenal, Ozil, de 32 años, tampoco competirá en la Copa de la Liga de Inglaterra, ya que estar en la Premier League es un prerrequisito. Ante este panorama, el centrocampista podría estar alejado de las canchas oficialmente hasta enero, cuando se abran de nuevo las listas o decida salir de club en el mercado de invierno antes del término de su contrato el verano que viene.

De esta forma Arteta dejó fuera de todas sus convocatorias al alemán, ya que recientemente tampoco fue incluido entre los jugadores para disputar la Europa League. La semana pasada, el técnico argumentó que había sido "muy complicado para él" prescindir de Ozil, pero que la plantilla tiene un "exceso de jugadores extranjeros". De acuerdo con las normativas, de los 25 futbolistas seleccionados debe haber al menos ocho nacionales, explica el diario As.