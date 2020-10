Italia acusa a París de sobrepasar su frontera en los Alpes luego de que una región francesa estableciera una zona de protección en el Mont Blanc

"Estas medidas unilaterales, que no pueden ni deben afectar al territorio italiano, no son reconocidas por Italia", declaró el canciller Luigi Di Maio.

Italia expresó este miércoles a Francia su "fuerte decepción" y acusó a París de sobrepasar su frontera en el Mont Blanc, en los Alpes, después de que las autoridades de una región gala adoptaran una serie de medidas de protección para un área natural en la zona, recoge Reuters.

El 1 de octubre, el departamento francés de Alta Saboya estableció una zona de protección natural en el Mont Blanc alrededor de las localidades de Chamonix-Mont-Blanc, Houches y Saint-Gervais-les-Bains. Las medidas incluyen la prohibición del uso de cualquier tipo de vehículo y el ingreso de mascotas en la zona, así como reglas estrictas para proteger a las plantas y la vida silvestre de la zona.

En respuesta, y "siguiendo las instrucciones" del ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, la Embajada de Italia en París presentó este 21 de octubre una queja formal ante el Gobierno francés por las medidas adoptadas, que "han afectado a territorios bajo soberanía italiana".

De acuerdo con el comunicado, Di Maio recordó a París que habían "acordado la necesidad de evitar cualquier iniciativa unilateral de las autoridades locales" en la zona y, en este sentido, pidió la intervención de la delegación del Gobierno galo en Alta Saboya para que las autoridades regionales no tomen medidas que afecten territorios del país transalpino.

"Estas medidas unilaterales, que no pueden ni deben afectar al territorio italiano, [...] no pueden tener ningún efecto y no son reconocidas por Italia", concluyó el ministro.

De momento, las autoridades de Francia aún no se han pronunciado respecto a la situación.

El Mont Blanc, la montaña más alta de Europa occidental, marca la frontera alpina entre Francia y Italia, pero no tiene un límite físico que separe las partes italiana y francesa, por lo que durante mucho tiempo el pico ha sido objeto de disputas territoriales entre ambas naciones.

