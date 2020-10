Irán afirma que "no tiene ningún interés" en interferir en las elecciones en EE.UU. y tacha de "absurdas" las acusaciones de Washington al respecto

El portavoz de la misión de Irán ante la ONU, Alireza Miryousefi, afirmó este jueves que Teherán "no tiene ningún interés" en interferir en las elecciones en EE.UU. y tachó de "absurdas" las acusaciones de Washington al respecto.

"A diferencia de EE.UU., Irán no interfiere en las elecciones de otros países. El mundo ha sido testigo de los desesperados intentos públicos de EE.UU. de cuestionar el resultado de sus propias elecciones al más alto nivel", declaró Miryousefi a ABC News.

"Estas acusaciones no son más que otro escenario para socavar la confianza de los votantes en la seguridad de las elecciones estadounidenses, y son absurdas. Irán no tiene ningún interés en interferir en las elecciones estadounidenses y no tiene preferencia por el resultado", señaló el vocero, instando a Washington a "poner fin a sus acusaciones malignas y peligrosas contra Irán".

El director de la Inteligencia estadounidense, John Ratcliffe, acusó este 21 de octubre a Rusia e Irán de "emprender acciones específicas para influir en la opinión pública", en relación a las elecciones presidenciales que EE.UU. celebrará el próximo 3 de noviembre.

