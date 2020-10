Perú decide no firmar un acuerdo con AstraZeneca para la compra de vacunas para el covid-19 por falta de información

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también informó de que las vacunas contra el covid-19 no serán obligatorias en este país.

El Ministerio de Salud de Perú informó este jueves que se ha decidido no firmar un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para la compra de vacunas por falta de información. "La poca información no permitió llegar a un acuerdo previo", explicó la cartera en un comunicado.

Según la nota, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se reunió el martes con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y el canciller, Mario López, para analizar la decisión de la comisión de trabajo multisectorial encargada de la adquisición de las vacunas contra el coronavirus. "Todos coincidieron en que no se podía suscribir un acuerdo por la escasa información con la que se contaba", destaca el texto.

"Todos los países están dispuestos a correr cierto riesgo frente a una vacuna de emergencia, pero tampoco podemos correr mucho riesgo", enfatizó Mazzetti, quien añadió que "el laboratorio que desarrolla la vacuna con la Universidad de Oxford ya registraba dos casos de mielitis transversa en sus ensayos clínicos desarrollados en el Reino Unido".

Además, el comunicado recuerda que el miércoles se supo que un voluntario de los ensayos de esta vacuna falleció en Brasil y destacó el hecho de que todavía no se ha informado "si recibió el antídoto del coronavirus o un placebo".

Por otro lado, la ministra aseguró que las vacunas contra el coronavirus no serán obligatorias. "Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan", aseveró.

