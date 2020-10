Un programador neerlandés afirma que logró 'hackear' la cuenta de Trump en Twitter y solo necesitó 5 intentos para adivinar su contraseña

Victor Gevers, experto neerlandés en seguridad informática, afirmó haber accedido a la cuenta del presidente de EE.UU. en Twitter tras adivinar la contraseña, informa la revista Vrij Nederland.

El programador dijo que después de fallar cuatro veces, logró encontrar una combinación correcta de caracteres sin que le bloquearan por intentos de mal ingreso. Según él, la contraseña era 'maga2020!', las siglas en inglés del lema de la campaña electoral de Donald Trump, Make America Great Again (Haz América grande otra vez, en español). Al mismo tiempo, Gevers enfatizó que la doble autenticación de la cuenta no fue habilitada. Hizo varias capturas de pantalla para evidenciar el 'hackeo'. Posteriormente las compartió con expertos en seguridad informática, que confirmaron la autenticidad del material, recoge el rotativo local De Volkskrant.

Gevers declaró que, al obtener el acceso, pudo tuitear en nombre del presidente y cambiar su perfil. Sin embargo, no hizo nada de eso, porque "quería dejar claro que actuaba con buenas intenciones". Para demostrar su responsabilidad, intentó comunicarse primero con el propio mandatario, después con varios servicios secretos de EE.UU., la Casa Blanca y Twitter con el fin de advertirles de esta vulnerabilidad, pero no recibió ninguna respuesta. "Posteriormente noté que la autentificación de dos pasos de la cuenta ya fue habilitada, y luego recibí el correo del Servicio Secreto de EE.UU. con el agradecimiento por haber proporcionado información sobre el hecho, todavía desconocido para ellos", explicó el experto.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, comunicó a Forbes este jueves que "las afirmaciones de Victor Gevers no tienen nada que ver con la realidad, además, no comentamos los procedimientos de seguridad en las cuentas de redes sociales del presidente". El portavoz de Twitter, también citado por la revista, afirmó que "la compañía no ha visto evidencia para corroborar esta información" y agregó que "la plataforma implementó medidas de seguridad adicionales para un grupo designado de cuentas relacionadas con las elecciones en los Estados Unidos, incluidas las de las ramas federales del Gobierno".