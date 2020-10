Acusaciones mutuas y visiones opuestas del futuro de EE.UU.: lo más destacado del segundo debate presidencial entre Trump y Biden

El debate electoral final entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, ha estado marcado por acusaciones mutuas en temas de la pandemia, corrupción y política, aunque transcurrió en un entorno más tranquilo en comparación con el primer cara a cara entre los candidatos.

El primer tema que abordaron fue la pandemia de coronavirus. Mientras que Trump defendía su gestión y prometía que EE.UU. en las próximas semanas obtendrá la vacuna contra el coronavirus, Biden comentó que "esto lo dice el hombre que previamente aseguró que todo terminaría para Pascua y luego ese verano".

"Ya nos enfrentamos a un invierno oscuro, y no tenemos ningún plan ni perspectiva de que la vacuna esté disponible para la mayoría de los estadounidenses a mediados del próximo año", señaló el candidato demócrata.

Biden indicó que Trump no tiene un plan para luchar contra el coronavirus y que él, en cambio, de ser elegido, hará todo lo posible para "alentar el uso de mascarillas en todos lados y siempre". Además, aseveró que el mandatario ya sabía de la gravedad del virus en febrero, pero no quiso informar de ello a la sociedad estadounidense.

"Cualquiera que sea responsable de no tomar el control, de hecho, de no asumir la responsabilidad. Cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería ser presidente de EE.UU. de América", señaló Biden.

