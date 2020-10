Un cráneo humano es identificado 34 años después y "resucita un caso sin resolver" de la desaparición y misteriosa muerte de una adolescente

Investigadores genéticos y genealógicos han logrado identificar un segmento de cráneo humano encontrado hace más de 34 años cerca de la localidad de Government Camp, en Oregón (EE.UU.). Los resultados han llevado a las autoridades ha "resucitar un caso sin resolver" sobre la misteriosa desaparición y muerte de una adolescente a finales de la década de 1970, comunicó este jueves la Oficina del Sheriff del condado de Clackamas.

El cráneo parcial fue descubierto en agosto de 1986 por dos trabajadores del servicio forestal junto con varios fragmentos de hueso y un diente. En ese entonces, un forense de la Policía Estatal de Oregón estimó que los restos probablemente pertenecían a una mujer en la veintena o a un hombre pequeño y que habían permanecido en el bosque unos 10 años. En 2005, expertos del condado de Clackamas revisaron y reorganizaron la evidencia, pero el caso permaneció estancado.

En 2008, casi 22 años después del hallazgo inicial, Nici Vance, una antropóloga forense, examinó el cráneo y luego de someterlo a un análisis de ADN determinó que pertenecía a una mujer en su etapa tardía de la adolescencia, no mayor de 21 años. Ese mismo año, otra especialista realizó una reconstrucción facial del cráneo, que resultó complicada debido a la ausencia de toda su mitad inferior (ambos maxilares) y no ofreció pistas sólidas. El perfil de ADN del cráneo fue ingresado al CoDIS (Sistema combinado de índice de ADN), que compara grandes cantidades de datos para tareas de identificación, y al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs), pero el caso no evolucionó.

Reconstruyendo una historia

En enero de 2019, la oficina forense de Oregón obtuvo fondos para llevar a cabo genealogía genética forense y fenotipado de ADN en 100 casos de restos óseos humanos no identificados. El caso de Government Camp fue uno de los seleccionados y uno de los primeros en producir hallazgos de relevancia. En enero de este año se logró obtener una descripción más detallada de la víctima: se trataba de una mujer con ascendencia del norte de Europa, de piel clara, ojos color avellana, cabello castaño oscuro y algunas pecas.

Los nuevos datos y una extensa investigación genealógica arrojaron el nombre de Wanda Ann Herr, nacida en 1957. Los detectives obtuvieron el certificado de nacimiento de la joven y luego de comunicarse con sus hermanas confirmaron su identidad. Las familiares creen que Wanda desapareció después de junio de 1976, cuando tenía 19 años, pero la información es escasa, ya que vivía lejos de sus hermanas.

Los investigadores creen que la joven fue una "fugitiva crónica", aunque no hay registros al respecto ni antecedentes judiciales, cuentas bancarias o informes policiales que la mencionen. Con el ánimo de obtener más información, esta semana las autoridades publicaron una foto de Wanda a sus 12 años, siete años antes de su desaparición, y continúan trabajando para desentrañar su historia y saber qué llevó a su desaparición y posterior muerte.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!