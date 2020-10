Maduro encomienda "la tarea del matrimonio LGBTI" a la próxima Asamblea Nacional después de las palabras del papa Francisco

En Venezuela no se reconoce legalmente la unión civil igualitaria ni el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encomendó a la próxima Asamblea Nacional (AN), que será elegida el 6 diciembre, la discusión sobre el tema del matrimonio igualitario.

Durante un encuentro con los candidatos del chavismo a las parlamentarias, el mandatario manifestó que tenía amigos y conocidos que estaban "muy contentos" con lo expresado por el papa Francisco, quien afirmó en un documental estrenado el miércoles que "las personas homosexuales tienen derecho a tener una familia" y que se debe crear una "ley de unión civil" para que "estén cubiertos legalmente".

"Le dejo la tarea del matrimonio LGBTI a la próxima Asamblea Nacional", agregó Maduro.

Venezuela es uno de los países suramericanos que aún no reconoce legalmente la unión civil igualitaria ni el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2014, un grupo de colectivos y activistas introdujeron ante la AN un propuesta de Ley de Matrimonio Civil Igualitario que no fue debatida ni aprobada.