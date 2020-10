Crece la incidencia de una infección cerebral incurable provocada por priones

La incidencia y mortalidad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) prácticamente se duplicaron en Japón entre 2005 y 2014, informa la Universidad de Okayama en un comunicado publicado este martes.

La ECJ es un raro trastorno cerebral degenerativo provocado por priones, proteínas mal plegadas capaces de transmitir su forma a otras proteínas de su tipo y, de este modo, propagarse sin tener material genético. La dolencia es incurable y resulta en demencia y la muerte del paciente.

Tras analizar la mortalidad por esa enfermedad en japoneses mayores de 50 años, el equipo de científicos detectó que durante la década mencionada la tasa aumentó en un 6,4 % anual, siendo esta dinámica aún más rápida entre la población mayor de 70 años.

El aumento de casos y muertes por ECJ se da no solo en Japón. En particular, una evolución parecida fue registrada entre 1993 y 2018 en Europa, según los datos de la Red Internacional de Vigilancia de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. No obstante, el país asiático mostraría una incidencia mayor que otras naciones, de más de 4,5 casos por cada millón de habitantes.

Dada la dinámica, Japón debería prepararse para un mayor crecimiento de la incidencia de esa afección, señala el doctor Yoshito Nishimura, uno de los autores de un artículo publicado en la revista Scientific Reports.

"La ECJ, aunque rara, será más frecuente en los próximos cinco a 10 años. Los formuladores de políticas y las autoridades sanitarias pueden hacer uso de nuestros hallazgos para establecer políticas sanitarias eficaces", indica el científico.