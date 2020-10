El alcalde de una comuna en Francia recibe amenazas de decapitación a una semana del asesinato del profesor en París

Este jueves fueron descubiertas en varios puntos de la comuna de Bron (Francia) al menos tres pintadas callejeras en las que se amenaza con decapitar al alcalde de la localidad, Jérémie Bréaud, informa el diario Le Parisien.

A una semana de que el profesor Samuel Paty fuera decapitado por un joven de 18 años, el alcalde Bron recibió amenazas en igual sentido, por lo que las autoridades las han tomado con seriedad y ya le han brindado protección y todo el apoyo requerido.

Ces violents écrits sont inqualifiables mais ne m'impressionnent pas. Je n'ai pas peur et ne céderai pas. Comme les policiers et les pompiers, nous, élus locaux, sommes des victimes récurrentes d'une violence de plus en plus grande. Cette situation n'est plus tolérable. #Bronpic.twitter.com/DqLy59cdqV — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) October 22, 2020

"Estos escritos violentos son indescriptibles, pero no me impresionan. No tengo miedo y no me rendiré", dijo Bréaud a través de su cuenta de Twitter en los comentarios que acompañan la imagen de una de las pintas. "Somos víctimas recurrentes de una violencia cada vez mayor. Esta situación ya no es tolerable", sentenció.

Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, aseguró que ya ordenó al prefecto llevar el asunto ante los tribunales y que proporcionará protección a Bréaud. "Apoyo a este alcalde, como a todos los funcionarios electos que son víctimas de amenazas", agregó.

De acuerdo con medios locales, el funcionario ya había recibido amenazas de muerte el pasado 9 de octubre, después que la Policía Nacional francesa realizara junto con la Policía local un operativo antidrogas en Bron.

