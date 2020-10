EE.UU. introduce sanciones contra un instituto de investigación ruso por su presunto vínculo con un ciberataque en Oriente Medio

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este 23 de octubre la introducción de sanciones contra el Instituto Central de Investigaciones de Química y Mecánica ruso, acusándolo de complicidad en un ataque cibernético contra una instalación petroquímica en Oriente Medio.

Según un comunicado del Departamento, el ataque con el uso del programa malicioso Triton se llevó a cabo en agosto del 2017 y "fue apoyado" por el establecimiento ruso, que "es responsable de la construcción de las herramientas personalizadas" que lo hicieron posible.

"El 'malware' Triton fue diseñado para atacar un controlador del sistema de control específico industrial (ICS) utilizado en algunas instalaciones de infraestructura crítica para iniciar procedimientos de apagado inmediato en caso de una emergencia. El 'malware' fue implementado inicialmente a través de 'phishing', que atacó la instalación petroquímica", indicó.

"El Gobierno ruso continúa participando en ciberactividades peligrosas dirigidas a Estados Unidos y nuestros aliados", declaró en este contexto el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, agregando que las autoridades estadounidenses "continuarán defendiendo agresivamente la infraestructura crítica de Estados Unidos de intentos de cualquiera para interrumpirla".

Recientemente, EE.UU. acusó a Rusia de participar en varios ataques cibernéticos, pero Moscú en repetidas ocasiones rechazó todas las alegaciones al respecto. Previamente esta semana, el Departamento de Justicia del país norteamericano señaló que un gran jurado federal de Pittsburgh acusó a 6 ciudadanos rusos de cometer varios ataques cibernéticos en 7 países.

En respuesta, la Embajada de Rusia en Washington declaró que las acusaciones de ciberataques contra los ciudadanos rusos "no tienen nada que ver con la realidad y están destinadas solo a avivar los sentimientos rusófobos en la sociedad estadounidense, a lanzar una 'caza de brujas' y una manía de espías". "Rusia no realiza operaciones desestabilizadoras y no interfiere en los asuntos de otros países", reiteraron desde la misión diplomática.