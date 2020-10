Mike Novogratz, experto en criptomonedas: "El bitcóin no se convertirá en moneda en los próximos años, pero su valor como oro digital irá subiendo"

Mike Novogratz, fundador y director ejecutivo de Galaxy Investment Partners, en su reciente entrevista con Bloomberg, se refirió al futuro de las criptomonedas. "No creo que el bitcóin se vaya a utilizar como moneda transaccional en los próximos 5 años", aseguró. Sin embargo, insistió en que esta criptomoneda fue transformada en una reserva de valor. El valor del bitcóin como "oro digital" seguirá subiendo, dado que "cada vez más personas la incluyen en su cartera", indicó.

Esta semana el valor del bitcóin ha crecido más del 13%, superando los 13.000 dólares el miércoles, después de que PayPal Holdings Inc. anunció que permitiría el uso de criptomonedas. Los clientes de la plataforma ya pueden comprar y vender bitcoines, ethers, bitcoines cash y litecoines desde carteras digitales, así como utilizar el dinero virtual para compras en 26 millones de comercios de su red. Novogratz pronosticó que empresas como E*Trade Financial, Visa Inc., Mastercard Inc. y American Express Co. seguirían el ejemplo de PayPal.

"La cuestión a discutir ya no es si la criptomoneda es una cosa, si el bitcóin es un activo, si la cadena de bloques va a ser parte de la infraestructura financiera, [...] no es si, es cuándo, por lo que todas las empresas ya deben tener un plan preparado para este caso", enfatizó Novogratz.