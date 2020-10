"Te grabo y los suspenden, con los seguidores que tengo": Cantante Ana del Castillo alega tener covid-19 y amenaza a una clínica que no la deja entrar

La cantante colombiana Ana del Castillo ha generado polémica al decir, entre amenazas, que tenía covid-19 para entrar en la Clínica Erasmo de Valledupar. El incidente, protagonizado por la estrella del vallenato, fue grabado en video y se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver a la mujer en pijama y con una mascarilla —que se baja a la barbilla en varias ocasiones— a la puerta de la clínica, montando un escándalo y amenazando al vigilante del centro médico con hacer que lo despidan si no la deja entrar.

"Yo te grabo y suspenden a la clínica, si no me abres con los seguidores que yo tengo… ¿quieres que lo haga?, bueno, listo. Lo hago", dice la cantante y empieza a filmar al empleado. "Si no me abres no tienes trabajo ni tú ni nadie. Tengo covid, necesito servicio y no me abren", insistió.

Algunos medios locales reportaron este sábado que la cantante quiso entrar al centro médico para ver a su novio, que es médico y está ingresado con covid-19. De momento se desconoce si esta información es cierta, tampoco se sabe si Ana del Castillo había dado positivo por coronavirus.

La Clínica Erasmo de momento no ha comentado el incidente, mientras que las redes sí han reaccionado con memes y críticas hacia la artista.

Los seguidores de Ana del Castillo yendo a cerrar a la clínica pic.twitter.com/Eh1dGG1Duq — George Michael (@GMDLHM) October 24, 2020

Ana del castillo ahora cierra clínicas con sus seguidores JAJAJAJAJAJAJAJAAJA COMO LE DIgo? SUPERSALUD? — Iván Martínez (@ivanmartinez10_) October 24, 2020

En serio paremos ya de hacer famosos a personas que no aportan nada, hay mucha gente con verdaderos talentos e inteligencia que pueden generar cultura respeto y educación ¿por que tenemos que apoyar a ganar dinero a tanto estúpido que no aporta nada bueno?No mas Ana del Castillo pic.twitter.com/L1oiqGadDb — Indignada (@Indignada_co) October 24, 2020