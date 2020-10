López Obrador, tras acusaciones de violar "el espíritu" del T-MEC: "No firmamos ningún acuerdo con EE.UU. o Canadá sobre nuestra política energética"

El presidente mexicano destacó que a él le pagan los mexicanos "para servirles", y por eso tiene que "defender el interés público, no el interés de particulares".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este sábado las quejas de un grupo de legisladores estadounidenses, que en una carta acusó al Gobierno mexicano de violar el "espíritu" del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) y actuar a favor de compañías estatales en el mercado energético.

"Hace como dos días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país. Quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos, solo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos o Canadá", declaró el mandatario. Precisó que las autoridades del país no van "a dar ni un paso atrás" y van "a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad".

En ese contexto, citó la carta que acusó a las autoridades mexicanas de "estar empeñadas en proteger a la Comisión Federal de Electricidad". "¿Cuál es la función, entonces, del Gobierno? ¿Proteger los intereses privados? ¡No! Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos", reiteró, agregando que a él no le "paga Repsol", petrolera española, sino que lo hacen los ciudadanos. "A mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares", hizo hincapié.

En la carta en cuestión, 6 senadores y 37 representantes estadounidenses se dirigieron esta semana al presidente Donald Trump y opinaron que las acciones de las autoridades mexicanas "amenazan a la inversión y el acceso al mercado de las compañías energéticas de EE.UU. y socavan el espíritu" del T-MEC.

Reuters, que tuvo acceso a la misiva, recoge que esta publicación cita reportes de que Pemex recibe tratamiento regulatorio preferente, mientras que los permisos para compañías estadounidenses se retrasan o incluso se cancelan.

Al respecto, el politólogo Javier Buenrostro afirmó que México está actuando en el marco de la ley.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!