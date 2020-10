"Los números no mienten": el campeón de la UFC Jon Jones no acepta que Khabib sea el mejor de todos los tiempos y reclama el título

El peleador estadounidense Jon Jones, campeón de los semipesados de la UFC, se mostró inconforme con el calificativo dado al ruso Khabib Nurmagomédov de ser el mejor peleador libra por libra de la historia. Jones, quien ha defendido su título ocho veces de manera seguida, considera que los logros del Águila de Daguestán no se equiparan a los suyos. "Realmente respeto a Khabib, honro el tipo de hombre que es, pero ser el mejor se gana, no se da. Desafortunadamente, cuatro peleas por el título no lo hacen [el mejor], no importa cuánto nos gusten a todos", escribió 'Bones' en Twitter.

El comentario hizo parte de una serie de mensajes suyos después del triunfo de Nurmagomédov sobre Justin Gaethje este sábado en la tercera defensa del título de peso ligero de la UFC. Antes del combate, el presidente de la promoción, Dana White, había asegurado que el ruso podría convertirse en el "luchador libra por libra número uno del mundo", afirmación que reiteró este domingo calificándolo como tal.

Luego de la victoria, el propio Nurmagomédov —que anunció su retiro— comentó con la prensa su deseo de que la UFC lo colocara como el número uno en su clasificación libra por libra. "Lo merezco", dijo. Sobre estas declaraciones Jones comentó: "Voy a pedir el cinturón de campeón de los pesos pesados a ver si me lo dan. Ya que ahora podemos pedir cosas".

'Bones', de 33 años, recientemente demostró su deseo de cambiar de categoría y competir en los pesos pesados y anunció en agosto que "dejaba vacante" el título de los semipesados, que lo ha mantenido en la cima de la calificación libra por libra durante la mayor parte de la década, desde que lo ganó por primera vez en 2011. Hasta ahora y desde entonces también ostenta el récord de ser el campeón de peso semipesado más joven en la historia de la UFC.

"15 títulos mundiales. Los números no mienten"

El estadounidense inicialmente felicitó a Khabib por su "destacada carrera", pero luego se enfocó en defender su propio estatus como peleador, que parece no querer ceder. "He ganado 15 títulos mundiales, él acaba de ganar su cuarto (…) 15 títulos mundiales. Los número no mienten", argumentó. Finalmente admitió que Khabib es el mejor de todos los tiempos (GOAT), al menos hasta que él pueda ganar el título de peso pesado: "Hasta que tome esa pesada corona, te concedo el lugar. Disfruta el campeonato".

Jones puede ser considerado como uno de los más talentosos de las artes marciales mixtas de todos los tiempos. Invicto en su carrera profesional —sin contar la controversial derrota por descalificación en 2009 contra Matt Hamill—, ha derrotado a todos sus rivales desde 2010, entre ellos a numerosos campeones. Sin embargo, su carrera se ha visto empañada por varios escándalos y arrestos que amenazaron con destruirla.

Las clasificaciones de la UFC posteriores al evento que transcurrió este fin de semana se publicarán a principios de la próxima y entonces se sabrá cuál de los dos campeones es considerado el mejor para la compañía.

