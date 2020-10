"Sin comentarios": Putin responde a las declaraciones de Trump sobre que Rusia paga a Biden

En una entrevista al programa 'Moscú. Kremlin. Putin' del canal Rossiya 1, el periodista Pável Zarubin recordó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el hijo de Joe Biden, Hunter, tenía relaciones comerciales con Rusia, en particular con la viuda del exalcalde de Moscú Yuri Luzhkov. El mandatario ruso, Vladímir Putin, contestó que no sabe nada al respecto.

"Se sabe que Yelena Batúrina [la viuda de Luzhkov] estaba y puede estar involucrada, ni siquiera lo sé, en algunos negocios, y probablemente tuvo numerosos contactos comerciales, vínculos comerciales con sus socios extranjeros. Si hay estadounidenses entre ellos, simplemente no sé nada al respecto", aseguró el presidente ruso, y añadió que el exalcalde de Moscú era "una persona muy respetada en el país", y que él personalmente respetaba mucho a Luzhkov, con quien mantenía "relaciones oficiales, pero por supuesto de mucha confianza".

Agregó también que el hijo de Biden tuvo un negocio en Ucrania y ganó bastante dinero. "Esto no nos concierne en absoluto. Esto concierne a los estadounidenses y a los ucranianos. Bueno, sí, se sabe que allí hay al menos una empresa, que en realidad él dirigió y, aparentemente, ganó bastante dinero. Pero no veo ningún crimen aquí, al menos no sabemos nada al respecto. Es una empresa que trabajó en el campo de la producción de petróleo y gas", comentó Putin.

Luego, el periodista insistió en que "Trump también dijo que Rusia todavía le paga dinero a Biden". "¿Cómo puede usted comentarlo?", preguntó Zarubin. "Sin comentarios", contestó Putin antes de despedirse del reportero.

Cuestión afgana

Al mismo tiempo, durante el reciente debate entre Trump y Biden, el candidato demócrata dijo que "Rusia paga dinero por los asesinatos de soldados estadounidenses en Afganistán". En respuesta, Putin dijo que le parece "extraño escuchar declaraciones de este tipo" y explicó que después de que esta información se publicara por primera vez en The New York Times, la cuestión fue discutida al más alto nivel.

"Después de eso, autoridades del más alto nivel militar, y luego a nivel de los servicios de inteligencia estadounidenses, declararon que no tenían confirmación de este tipo de información. Es extremadamente extraño que algunas personas en EE.UU. lean periódicos e ignoren las declaraciones de sus autoridades", indicó Putin.

Además, el presidente ruso indicó que la presencia continua del Ejército estadounidense en Afganistán es beneficiosa para la seguridad general. "Desde el principio apoyamos la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, en un momento dado votamos a favor de la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad de la ONU. Sigo creyendo que la presencia de estadounidenses en Afganistán no contradice nuestros intereses extranjeros", dijo el jefe de Estadoruso.

Putin aseguró que la presencia de estadounidenses en Afganistán "contribuye a la estabilidad del país, y su salida genera ciertos riesgos". "El trabajo de los estadounidenses en Afganistán lo consideramos como un trabajo antiterrorista", subrayó el presidente ruso.