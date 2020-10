VIDEO: La sorprendente respuesta de la presidenta de Madrid al tratar de explicar cómo se va a dotar de personal el nuevo hospital de pandemias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a protagonizar otra tensa entrevista, en esta ocasión en la televisión pública de su región, Telemadrid, en la que no ha sabido responder a cómo se va a dotar de personal el hospital construido para hacer frente a la pandemia, que ha costado 50 millones de euros y que se inaugurará a finales de esta misma semana.

La política madrileña concedió una entrevista para valorar el decreto de estado de alarma que este domingo aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluye el toque de queda nocturno y otras medidas restrictivas que podrán ser implementadas por los diferentes gobiernos regionales. Durante su intervención, la periodista de Telemadrid le preguntó por la provisión de personal del 'hospital de pandemias' y Díaz Ayuso acabó espetándole que "son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico".

Después de dar cifras muy concretas sobre la construcción de la infraestructura, como que el centro hospitalario estaría terminado en el tiempo previsto gracias a las 1.350 personas que trabajan allí todo el día, no supo responder a cuántos sanitarios va a contratar su Gobierno para atender a los pacientes de un centro que, según ha anunciado, va a contar con más de mil camas y "casi tantas UCI como una provincia entera de España", según la mandataria madrileña.

Ayuso dando espectáculo¿A cuántos sanitarios va a contratar para el nuevo hospital?A una presidenta no se le preguntan esas cosas. pic.twitter.com/pbGmYH29OT — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 25, 2020

En poco más de dos minutos la periodista, Silvia Intxaurrondo, intentó en varias ocasiones repreguntar a la política para obtener una respuesta concreta. En un principio Díaz Ayuso contestó: "Estamos ahora mismo en esa contratación, lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga desde otros hospitales".

Intxaurrondo replicó que si con esta medida, no se arriesgaba a que quedasen desasistidos otros hospitales de la Comunidad de Madrid, a lo que la presidenta madrileña, visiblemente nerviosa, adujo que "era una buena noticia" y que "lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda".

Aun así, la presentadora insistía, afirmando que no le salían las cuentas. "Si coge personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que tienen ya esos hospitales...", comenzó a argumentar Intxaurrondo, cuando Díaz Ayuso le interrumpió para sostener que ella no es la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad: "Yo creo que la presidenta de la comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, yo creo que eso a mí no me compete". Además, defendió que ella no tenía que "bajar a esa letra pequeña".

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, este mismo lunes ha confirmado que no se contratará nuevo personal sanitario, sino que "el personal va a provenir de los hospitales madrileños", siguiendo el modelo que ya se utilizó en el hospital de campaña levantado por el Ejército en Madrid durante la primera ola de la pandemia.

Dimisiones en la Sanidad Madrileña

Esta semana se ha producido la última tanda de la cascada de dimisiones que está sufriendo la Sanidad madrileña, que se inició con la sonora renuncia a principios de mayo de la Directora General de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, tras negarse a firmar el documento que pedía al Gobierno de España que la región pasase de fase en la desescalada, al encontrarse en desacuerdo.

Hace seis días fue el turno de la gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Marta Sánchez-Celaya, que el martes pasado renunció al cargo que llevaba desarrollando durante los últimos cinco años. El mismo día se conocía la renuncia de Bárbara Fernández, responsable de los hospitales de Madrid.

Entre medias se han producido las dimisiones del Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo (tras ser imputado por corrupción); el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez; y el portavoz del Grupo Covid-19, Emilio Bouza (tras solo 48 horas en el cargo).

Según los últimos datos disponibles, la región de Madrid tiene una incidencia de 421 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y una capacidad asistencial que cuenta con el 20 % de todas sus camas hospitalarias ocupadas por enfermos de covid-19, así como el 39 % de sus camas de cuidados intensivos.