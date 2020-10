"El madrileño del Schrödinger": Risas por los horarios contra la pandemia establecidos en la Comunidad de Madrid

Las normas dictadas por la Comunidad de Madrid, tras la entrada en vigor del toque de queda, sobre las restricciones de horarios han levantado la extrañeza, cuando no la hilaridad, de multitud de ciudadanos.

En su cuenta de Twitter, el Gobierno regional ha intentado resolver algunas dudas acerca de las restricciones en vigor actualmente, pero una de sus respuestas ha llamado la atención de los internautas. A la pregunta de ¿hasta qué hora abren los restaurantes?, la respuesta ha sido: "Hasta las 00 horas, pero a esa hora ya tienes que estar en casa y los establecimientos no podrán admitir clientes a partir de las 23 horas".

🥘 ¿Hasta qué hora abren los restaurantes?⏲️ Hasta las 00 horas, pero a esa hora ya tienes que estar en casa y los establecimientos no podrán admitir clientes a partir de las 23h. — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 26, 2020

La reacción de los tuiteros no se ha hecho esperar y han replicado con todo su ingenio. Desde el comentario de 'logic not found' (lógica no encontrada, en inglés), hasta el ocurrente "El PP [partido al que pertenece la presidenta madrileña] ha descubierto el 'madrileño de Schrödinger', que a las 00h está en el bar y en su casa al mismo tiempo", han sido algunas de las respuestas más aplaudidas.

Logic not found 🤦‍♂️ pic.twitter.com/iyiuAkUpzI — SoldΔdo RYΔN (@fiilip710) October 26, 2020

El PP ha descubierto el "madrileño de Schrödinger", que a las 00h está en el bar y en su casa al mismo tiempo. 🤣 — Roberto López (@robertolpzdmz) October 26, 2020

Por supuesto, la jocosidad más repetida se ha centrado en el supuesto uso de teletransportadores, para asegurar que los ciudadanos madrileños abandonen los negocios de restauración a las 12 de la noche e instantáneamente se encuentren en sus hogares, cumpliendo así con el toque de queda en vigor en la región capitalina:

Si. — David de Madrid (@MadridDaveed) October 26, 2020

No me funciona la maquina de teletransporte. ¿Como se puede salir del bar a las 00:00 y estar a las 00:00 en casa? — Monpak (@monpak) October 26, 2020