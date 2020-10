Bolsonaro dice que un juez no puede decidir sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus

El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que un juez "no puede decidir si se vacunará o no" en el país. El ultraderechista respondió así al presidente del Tribunal Supremo Federal, Luiz Fuz, quien dijo la que debe haber una "judicialización" de los criterios a adoptar sobre la inmunización.

"Parece que este tema ha sido judicializado. Y entiendo que esto no es un asunto de la Justicia. Esto es un problema de salud sobre todo. Un juez no puede decidir si recibirá una vacuna o no, ese no es el punto", comentó Bolsonaro a la salida del Palacio de la Alvorada.

La semana pasada, durante una conferencia organizada por una asociación de abogados, Fuz habló sobre la necesidad de judicializar este tema. "Creo que es necesario en este asunto de la vacunación. No solo la libertad, sino también los requisitos para adoptar una vacuna", comentó.

Guerra política

Bolsonaro ha dejado claro que no está a favor de que la vacuna sea obligatoria. "La vacuna obligatoria aquí solo es para Faísca (un perro)", escribió en Twitter el sábado, donde adjuntó una imagen de él abrazando a un can.

El asunto de la vacunación se ha convertido en una guerra política abierta entre Bolsonaro y el gobernador de Sao Paulo, João Doria, uno de los principales oponentes del presidente, quien anunció que en su jurisdicción se adoptarían las regulaciones necesarias para llevar a cabo la inmunización.

La semana pasada, el mandatario también generó una gran controversia al declarar que no confiaba en la vacuna de la farmacéutica china Sinovac y que desarrolla en Sao Paulo el Instituto brasileño Butantan.

Incluso llegó a desacreditar a su ministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, después de que este anunciase la compra de millones de dosis de Coronavac.

Desde que comenzó la pandemia, el gigante latinoamericano ha registrado 5.394.128 infectados y 157.134 fallecidos, lo que le sitúa en el segundo país con más fallecidos después de EE.UU., que contabiliza 225.379 víctimas fatales.