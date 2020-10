"Fue políticamente incorrecto y tuvo coraje": Alberto Fernández rinde homenaje a Néstor Kirchner, entre lágrimas, a 10 años de su muerte

"Es el discurso más difícil que me ha tocado", reconoció el presidente argentino, Alberto Fernández, durante el acto oficial en el que se conmemoró una década de la muerte de su amigo, el expresidente Néstor Kirchner, quien falleció de manera repentina el 27 de octubre de 2010.

"Es un día especial para nosotros, evidentemente el destino existe y quiso que el 27 de octubre del año pasado ganáramos las elecciones", agregó Fernández al subrayar las coincidencias de fechas que han sido cruciales en la historia reciente del país sudamericano: "A veces pienso que así pasó porque alguien escribe el destino, y en todo caso lo que siento es que mi deber es terminar la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina".

El presidente, quien fue jefe de Gabinete de Kirchner (2003-2007) y en el primer año del gobierno de su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, explicó que en su vida hubo un antes y un después de conocer al exmandatario.

"Me di cuenta de que había otra forma de hacer política, esa fuerza, ese animarse a enfrentar a todos, que es algo no usual en la política, lo vi en Néstor. Fue el título de un libro que escribí sobre él: 'Políticamente incorrecto'. Néstor fue en esencia eso: un presidente que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban y la política consideraba difícil. Tuvo coraje. Cuando uno revisa sus logros, son infinitos", afirmó al inaugurar una estatua de Kirchner en el Centro Cultural que lleva su nombre.

Por ejemplo, enumeró la renovación de la Corte Suprema de Justicia, los juicios por los crímenes de lesa humanidad, la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, esas mujeres que se enfrentaron a los represores en los peores momentos de la dictadura (1976-1983) y después buscaron justicia.

En ese sentido, Fernández se dijo orgulloso de que formen parte de su gabinete varios nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo que fueron robados por los represores y recuperados años más tarde.

"Nos recibió, nos escuchó y cumplió con la promesa de terminar con la impunidad. Las #Abuelas siempre te llevamos en nuestro corazón, nos sentimos queridas y apoyadas, y tu recuerdo, como el de nuestros hijas e hijos, nos acompañan".✍️🏼Estela de Carlotto#NestorVive#Nestor10Añospic.twitter.com/QNPuPLcE8X — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) October 27, 2020

"Néstor fue capaz de devolverle a una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido, que la política era el camino. Convocó a los más sufrientes, a los que perdieron a sus padres por la política, y hoy tengo la alegría de hacer subir al poder a esa generación. Ya Cristina lo empezó", explicó.

Recuerdos

Fernández, quien ya había derramado lágrimas al ver videos que rescataban momentos especiales de la trayectoria política de Kirchner, volvió a emocionarse al revelar que ahora, cada vez que toma una decisión de gobierno, se pregunta cómo lo hubiera hecho el expresidente.

También celebró que hayan podido rescatar la estatua de Kirchner, que originalmente se emplazó en la sede de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) en Quito, pero luego terminó en un depósito.

El nombre del exmandatario estuvo omnipresente este martes en los medios de comunicación y en las redes sociales, en donde se recordó la conmoción que cubrió al país la mañana de ese 27 de octubre de 2010 cuando se confirmó su inesperada muerte.

Esta parte del funeral de Néstor siempre me pone la piel de gallina. #Néstor10Añospic.twitter.com/DiVIleNi2H — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) October 27, 2020

Néstor Kirchner marcó la historia argentina para siempre. A 10 años de su muerte, desde @AgendaArg lo homenajeamos a través del documental “Néstor, la pasión y la responsabilidad”. Mirá el adelanto, con un invitado especial😉 #Nestor10años#NestorPasionYResponsabilidadpic.twitter.com/A77DCS5mG0 — Agenda Argentina Ok (@agendarg) October 27, 2020

En ese momento, Kirchner presidía la Unasur y se preparaba para volver a ser candidato presidencial en 2011, en un plan de alternancia de poder diseñado junto a su esposa, Fernández de Kirchner, quien ese año terminó siendo reelecta.

La expresidenta y actual vicepresidenta también recordó la fecha pero eligió hacerlo por escrito, a través de una carta titulada 'A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas' en la que agradeció el reconocimiento, el amor y el cariño demostrado hacia Kirchner.

"Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé… Ya saben que la psicología no es mi fuerte", explicó.

También le agradeció al actual presidente que repatriara la estatua de Kirchner y la pusiera en el Centro Cultural, ya que era un lugar muy querido para el fallecido exmandatario porque le recordaba a su padre. "Sinceramente, es una caricia al alma", dijo.

Cecilia González