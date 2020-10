Un bloguero con covid-19 graba un videomensaje desgarrador seis horas antes de sucumbir al virus

Jozef Kmeťo, un bloguero eslovaco que se enfermó de coronavirus, consiguió a último momento publicar un emotivo video con un llamado a no creer en quienes opinan que el covid-19 es una especie de gripe leve. Y apenas unas horas después de difundirlo, sucumbió a la enfermedad, informan medios locales.

Según aseveró en vida el propio bloguero, de 47 años, el video lo grabó poco antes de ser llevado en ambulancia a un hospital. En la grabación se evidencia que tenía problemas respiratorios y tosía fuertemente.

"¡Queridos amigos! Nunca caigan bajo la influencia de personas que no creen en el coronavirus u otras similares. Me encantaría que finalmente todos aquellos que no creen en el coronavirus y piensan que es una especie de gripe leve sean enviados lejos. Porque eso no es verdad", remarcó.

En su video señaló además que las víctimas del virus son en primer lugar personas inocentes que "pagan extra por subestimar el covid-19". Así, instó a cada quien a cuidar de sí mismo y a usar equipos de protección personal y mascarillas. "Mantengan sus dedos cruzados por mí y, si es posible, envíenme fuerzas", añadió Kmeťo.

Lamentablemente, los médicos no lograron salvar su vida y el bloguero falleció pocas horas después de su hospitalización.

Muere de igual forma un popular 'influencer' ucraniano del fitness

Otro caso que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales fue el de un popular 'influencer' ucraniano de fitness, Dmitriy Stuzhuk, que negaba la existencia de la pandemia de covid-19 y, tras contraer el coronavirus durante un viaje a Turquía con su familia, falleció por complicaciones de la enfermedad.

En su última publicación de Instagram, titulada 'Covid, día 8' y escrita solo días antes de su muerte, el hombre compartió la historia de su enfermedad con el objetivo de alertar a sus 1,1 millones de seguidores acerca de la amenaza real de este virus.

"Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos: yo también pensé que no había covid y que todo eso era relativo. Hasta que enfermé. La enfermedad del covid-19 no es efímera Es grave", advirtió Stuzhuk.