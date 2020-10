Netflix prueba una nueva función muy esperada por los usuarios de su 'app' en dispositivos móviles

La plataforma intenta de esta forma ayudar a los usuarios a consumir contenido cuando no puedan ver sus pantallas, al tiempo que ahorrará el uso de datos.

La plataforma de videos Netflix está probando una nueva función muy esperada por los usuarios que permite reproducir series y películas solo en modo de audio, informa el portal XDA Developers.

Según el portal, con esta función los usuarios de la aplicación pueden escuchar sus series favoritas como si fueran podcasts. De esta forma, una persona podrá hacer otras tareas en su dispositivo, mientras sigue escuchando una película.

Especialistas han encontrado evidencias de la presencia de la función en el código de la aplicación en la versión 7.79.1 para dispositivos con sistema operativo Android. Como menciona el código de la plataforma, la función no solo ayudará a los usuarios a consumir contenido cuando no puedan ver sus pantallas, sino que también ahorrará el uso de datos, ya que el video no se transmitirá junto con el audio.

Por su parte, YouTube Premium ya ofrece una característica similar en la que el usuario puede seguir viendo un video incluso cuando la aplicación no está en primer plano o el teléfono inteligente está bloqueado.

Sin embargo, los especialistas destacan que no se sabe si Netflix finalmente se decidirá a incluir la función en su 'app', pues, de momento, solo la está probando.

