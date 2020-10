El coronavirus podría envejecer 10 años el cerebro o disminuir el coeficiente intelectual en pacientes recuperados

Pacientes que han padecido covid-19 podrían sufrir un envejecimiento del cerebro de hasta 10 años o experimentar una disminución del coeficiente intelectual (IQ), según un estudio de la universidad Imperial College London (Reino Unido) publicado este martes.

"Las personas que se habían recuperado, incluidas las que ya no reportaban síntomas, exhibían déficits cognitivos significativos cuando eran controladas por edad, género, nivel educativo, ingresos, grupo racial-étnico y trastornos médicos preexistentes", reza el estudio, que no ha sido revisado por pares.

Al analizar los datos de más de 84.000 personas en el Reino Unido, los investigadores encontraron que el virus responsable del covid-19 dejó "consecuencias cognitivas crónicas" en varios pacientes, incluidos varios a los que se consideraban recuperados.

El deterioro cognitivo puede afectar a los pacientes recuperados en diversos grados y dependía de la gravedad de la enfermedad. Por otro lado, de momento se desconoce si el daño es permanente o cuánto podría durar el efecto. En los casos más severos —pacientes que fueron tratados en cuidados intensivos o necesitaron ventilación— se registró una caída de hasta 8,5 puntos en el IQ.

Expertos cuestionan la validez del estudio

Científicos que no formaron parte de la investigación advierten que los resultados de esta investigación no deberían ser concluyentes, en particular porque para el estudio no se registraron los resultados de las pruebas cognitivas antes y después de la enfermedad.



"La función cognitiva de los participantes no se conocía antes de covid-19, y los resultados tampoco reflejan una recuperación a largo plazo, por lo que cualquier efecto sobre la cognición puede ser a corto plazo", indicó a Reuters, Joanna Wardlaw, profesora de neuroimagen aplicada de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).