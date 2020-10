"Los musulmanes tienen derecho a matar a millones de franceses'': los polémicos tuits del exprimer ministro malasio

Mahathir bin Mohamad, exprimer ministro de Malasia, publicó este jueves una polémica serie de tuits en los que afirma, entre otras cosas, que los musulmanes "tienen derecho a estar enojados y a matar a millones de franceses". Sus comentarios llegan el mismo día en que el país europeo vivió una serie de atentados con armas blancas en varias partes de su territorio.

Mahathir, quien fue primer ministro de Malasia hasta el pasado mes de febrero, no hizo referencia directa a los ataques de este jueves, pero recordó la reciente decapitación de un profesor francés que había mostrado a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. En ese sentido, aseguró que "el asesinato no es un acto que como musulmán aprobaría", pero matizó que la libertad de expresión no incluye "insultar a otras personas".

"Independientemente de la religión que profese, la gente enojada mata", alegó el hombre de 95 años, quien se desempeñó como primer ministro del país asiático dos veces, durante un total de 24 años.

"Los musulmanes tienen derecho a castigar a los franceses"

El político enfatizó que "en el curso de su historia, los franceses han matado a millones de personas", muchas de las cuales eran musulmanes. "Los musulmanes tienen derecho a estar enojados y matar a millones de franceses por las masacres del pasado", apuntó en uno de los tuits, que fue etiquetado por la red social con una advertencia que decía que violaba su política contra la glorificación de la violencia, y más tarde desapareció por completo de la plataforma.

En su hilo, Mahathir también calificó al presidente francés, Emmanuel Macron, de "muy primitivo" y poco civilizado, y planteó que "los franceses deberían enseñar a su gente a respetar los sentimientos de otras personas".

"Dado que usted ha culpado a todos los musulmanes y a la religión musulmana por lo que hizo una persona enojada, los musulmanes tienen derecho a castigar a los franceses", aseveró en un mensaje, en aparente referencia a las recientes declaraciones de Macron, que prometió intensificar la lucha contra el "separatismo islámico" en Francia y describió al islam como una religión "en crisis".

En relación a los llamados de algunas naciones musulmanas a boicotear los productos franceses, opinó que "el boicot no puede compensar los males cometidos por los franceses durante todos estos años".

"Las palabras pueden tener consecuencias"

Los comentarios del exprimer ministro fueron criticados por usuarios y políticos tanto locales como extranjeros, muchos de los cuales dijeron que estaba fomentando la violencia.

El ministro francés de Asuntos Digitales, Cédric O, tuiteó que habló con el director gerente de Twitter en su país y pidió la suspensión inmediata de la cuenta oficial de Mahathir bin Mohamad. "Si no, Twitter sería cómplice de un llamado formal al asesinato", escribió el ministro.

El alto comisionado de Australia en Malasia, Andrew Goledzinowski, se mostró "profundamente preocupado" por la declaración de Mahathir. "Sé que él no ha abogado, ni lo haría, por la violencia real. Pero en el clima actual, las palabras pueden tener consecuencias", indicó.

A su vez, el clérigo y político malasio Fathul Bari Mat Jahya instó al exprimer ministro a que elimine sus comentarios, ya que el islam "no enseña a sus seguidores a castigar al por mayor".

