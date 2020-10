La cantante Grimes graba una canción de cuna con inteligencia artificial para su hijo X Æ A-XII

La cantante canadiense Claire Boucher aka Grimes, novia del multimillonario Elon Musk, ha colaborado con la empresa emergente musical Endel para crear una canción de cuna con inteligencia artificial para su hijo de cinco meses X Æ A-XII, a quien ella llama únicamente X.

La compañía Endel, fundada en 2018 y con sede en Berlín, utiliza inteligencia artificial para crear entornos acústicos personalizados que se adaptan al estado de ánimo de sus usuarios, ayudándolos a relajarse, a concentrarse o a mejorar la calidad del sueño.

El dispositivo recopila datos a partir de factores como la hora del día, el tiempo y la frecuencia cardíaca del usuario, y luego los incorpora a un algoritmo especial de su aplicación móvil que genera entornos de sonido personalizados. Los titulares de la suscripción en la app Endel, disponible en App Store y Google Play, pueden disfrutar de cuatro modos de música personalizada: 'Relax', 'Focus', 'On-the-Go' y 'Sleep'.

Grimes, que ahora se hace llamar 'c' (notación científica de la velocidad de la luz) ya había estado usando la aplicación y ahora ha terminado contribuyendo a Endel para grabar un modo más, llamado 'AI Lullaby' (canción de cuna de IA). La pista fue compartida este miércoles en las redes sociales y estará disponible en la aplicación Endel dentro de las ocho semanas.

Los bebés "sí tienen gusto"

Una de las razones por la que Grimes se inspiró para trabajar con Endel fue porque quería encontrar para su hijo "una mejor situación para dormir". "En general, las cosas para los bebés son realmente malas desde el punto de vista creativo. No quiero que [su] primera introducción al mundo sea solo una mierda sin rumbo", explicó la artista en una entrevista con The New York Times.

La cantante está convencida de que los bebés "sí tienen gusto" y que a X le gusta el arte radical. Según sus palabras, X la ayudó mucho en su proyecto con Endel. Al observar sus emociones, Grimes siguió haciendo cambios en la canción hasta que X comenzó a reaccionar con una sonrisa.

"En la primera versión había demasiadas campanas agudas, lo que causaba lágrimas y caos en general", pero a medida que cambiaba el mix, X comenzó a sonreír cada vez más, explica.

