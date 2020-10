"Tú no eres Zlatan, no desafíes al virus": Ibrahimovic protagoniza una campaña contra el covid-19 (VIDEO)

El delantero sueco del AC Milan dio positivo a finales del mes pasado, aunque no presentó síntomas de la nueva enfermedad.

El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic es el protagonista de una campaña contra la pandemia del coronavirus lanzada por la región de Lombardía (Italia), que este jueves publicó un vídeo en su canal oficial de YouTube en el que se ve al delantero del AC Milan colocándose la mascarilla después de hacer un llamamiento a la precaución.

"El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus", dice el futbolista. "Usa la cabeza y respeta las reglas: distanciamiento y mascarilla siempre. Venceremos", añade antes de ponerse un cubrebocas mirando a la cámara.

El pasado 24 de septiembre Ibrahimovic informó a través de Twitter que había dado positivo a la prueba del coronavirus. "El covid-19 tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea", comentó el delantero, que detalló que no presentaba ningún síntoma.

A sus 39 años, y a pesar de haberse perdido dos partidos esta temporada a causa de la nueva enfermedad, Ibrahimovic es por ahora el máximo goleador de la Seria A con seis tantos en su haber, incluido un doblete contra el Bolonia.

Italia, uno de los países más azotados por la actual pandemia, registró este jueves un nuevo récord de contagios con 26.831 casos de coronavirus en la última jornada. En total, 38.122 personas han perdido la vida y más de 616.000 se han contagiado desde que empezó el brote en la nación transalpina.

