La respuesta del epidemiólogo español Fernando Simón a Cristiano Ronaldo: "Ahora es un experto en PCR"

El epidemiólogo jefe Fernando Simón, la cara visible de la crisis sanitaria del coronavirus en España, ha comentado una afirmación del futbolista Cristiano Ronaldo, que hace unos días escribió en su cuenta de Instagram que la prueba PCR para detectar el covid-19 es "una mierda" ("PCR is bullshit", escribió en inglés).

"Tenemos situaciones como esta, que Cristiano Ronaldo ahora es un experto en PCR", dijo Simón en una distendida charla 'online' con los escaladores españoles Iker y Eneko Pou.

Cuando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, fue preguntado por esta cuestión, comenzó tirando de ironía señalando que "desde que empezó la epidemia, todo el mundo es experto en algo relacionado con salud". Y aunque puntualizó que los hay que realmente lo son, también subrayó que muchos otros "han ido aprendiendo por el camino y todo el mundo tiene opinión".

El epidemiólogo quiso explicar las dificultades que existen para interpretar este tipo de pruebas, una tarea que "no es tan fácil". Y, aunque no quiso ahondar más en la polémica, sí acabó dejando otro 'recado' para el astro portugués: "No voy a entrar más en el tema, el hombre tiene muchos recursos como para aprender si quiere".

Segunda réplica de un experto

El sonado comentario del delantero de la Juventus, realizado después de que varios resultados positivos le obligaran a confinarse en su casa y le impidieran jugar contra el F.C. Barcelona, ha generado numerosas críticas y Simón no ha sido el primer experto en reaccionar.

Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 28, 2020

El virólogo italiano Roberto Burioni fue uno de los primeros en replicarle tirando de ironía: "Doy la bienvenida al nutrido grupo de virólogos a mi colega Cristiano Ronaldo. Será de gran utilidad en el próximo partido contra los oftalmólogos", publicó en su perfil de Twitter.