"No podemos aceptar la violencia como normal": Asesinan a una líder ambientalista colombo-española en Chocó

La empresaria y ambientalista de origen español Juana María Perea Plata, de 50 años, fue asesinada en el municipio Nuquí, departamento del Chocó, en la costa pacífica colombiana.

La muerte fue confirmada el jueves por el alcalde de Nuquí, Yefer Gamboa, quien informó que la víctima presentó una herida de bala en la cabeza.

La activista ambiental era propietaria de una cabaña ubicada en el corregimiento de Playa Termales, en Nuquí, y era conocida por su oposición al proyecto de construcción del Puerto de Tribugá, en el golfo del mismo nombre en el Pacífico colombiano, ante las afectaciones al ecosistema que podría causar en esa zona de avistamiento de ballenas.

Perea lideraba el gremio hotelero y turístico de ese municipio y recientemente había estado al frente del establecimiento de protocolos de bioseguridad para el resto de las posadas ante la crisis por el coronavirus.

La Gobernación del Chocó, rechaza el asesinato de la activista y lideresa colombo-española, Juana María Perea Plata, en el Municipio de Nuquí, el 29/10/20. pic.twitter.com/TwRmhEIRoJ — Gobernación de Chocó (@GobChoco) October 30, 2020

Su asesinato fue rechazado por la gobernación de Chocó, que manifestó en su cuenta de Twitter que no podía aceptarse la violencia "como normal".

"Es muy raro"

El alcalde de Nuquí manifestó a El Espectador que le preocupaba que la víctima vivía en el corregimiento de Termales y que su cuerpo fue hallado en el área de la playa, frente a la estación de Policía. "Es muy raro porque es a más de 15 kilómetros", explicó.

Gamboa le pidió apoyo al Gobierno y a la Fiscalía para resolver el caso. "No nos dejen solos (...) No hay seguridad, hoy los líderes sociales no tienen seguridad", agregó.

Previamente, el alcalde había enviado una carta abierta al comandante de Policía de Chocó, Marco Antonio González, donde solicitaba aumentar la presencia de uniformados y el resguardo para ese municipio de 16.000 habitantes, que solo cuenta con cinco funcionarios policiales.

Carta abierta del Alcalde de Nuquí al comandante de la policía chocó, para que aumente el pié de fuerza en esta municipalidad. @CarlosHolmesTru@GobChoco@IvanDuque@ArielPalaciosC@COMANDANTE_EJC@PoliciaColombiaComunicaciones Alcaldía de Nuquí"Somos el Cambio" pic.twitter.com/ipdnspcAiV — Alcaldía de Nuquí Chocó (@AlcaldiadeNuqui) October 21, 2020

Según la autoridad local, en la mayor parte del municipio opera el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Por su parte, la ONG británica Global Witness registró que de los 212 ambientalistas asesinados en el mundo en 2019, un total de 64 fueron fueron ultimados en Colombia.