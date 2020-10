Bolsonaro afirma que "la pandemia está llegando a su fin" mientras Brasil roza las 160.000 muertes por coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que la pandemia del nuevo coronavirus "está llegando a su fin", al tiempo que volvió a criticar al gobernador de Sao Paulo, João Doria, por la prisa que tiene el político para tratar de comprar una vacuna contra la enfermedad que ya se ha cobrado la vida de cerca de 160.000 brasileños, informan medios locales.

"La pandemia está llegando a su fin, creo que él [João Doria] quiere vacunar pronto a la gente [contra su voluntad], porque la pandemia va a terminar y va a decir: 'Se acabó gracias a mi vacuna'. De seguro lo que está terminando es su gobierno", declaró el mandatario en una conversación con sus partidarios en Brasilia.

Bolsonaro se refirió a Doria como un "autoritario" y aseguró que el gobernador no puede vacunar a millones de brasileños debido a que se está hablando de una vacuna "que todavía no está al 100 % científicamente probada". Y en su lugar, el jefe de Estado, dio crédito a la hidroxicloroquina, un medicamento que no ha mostrado resultados positivos contra el virus, según las últimas investigaciones.

Guerra política

Bolsonaro ha dejado claro que no está a favor de que la vacuna sea obligatoria, y el asunto se ha convertido en una guerra política abierta entre Bolsonaro y el gobernador de Sao Paulo, João Doria, uno de los principales oponentes del presidente, quien anunció que en su jurisdicción se adoptarían las regulaciones necesarias para llevar a cabo la inmunización.

La semana pasada, el mandatario también generó una gran controversia al declarar que no confiaba en la vacuna de la farmacéutica china Sinovac y que desarrolla en Sao Paulo el Instituto brasileño Butantan. Incluso llegó a desacreditar a su ministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, después de que este anunciara la compra de millones de dosis de Coronavac.

Sin embargo, el vicepresidente Hamilton Mourão, contradiciendo a Bolsonaro, afirmó este viernes que el Gobierno de Brasil "por supuesto" comprará la vacuna china contra el convid-19 que se está probando en el país, recoge Reuters.

Desde que comenzó la pandemia, el gigante latinoamericano ha registrado 5.516.658 infectados y 159.477 fallecidos, lo que lo sitúa como el segundo país con más fallecidos después de EE.UU.