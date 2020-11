Ex secretario de Estado de EE.UU. considera "un gran error" que Washington se retirara del Tratado INF

La retirada de EE.UU. del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés), firmado por Washington y Moscú en 1987, "fue un gran error", opina el ex secretario estadounidense de Estado, George Shultz, según ha destacado en una entrevista a The New York Times.

"No solo perdemos el acuerdo, sino que perdemos todas las disposiciones de verificación en las que trabajamos tan duro", ha comentado Shultz que sirvió como secretario de Estado entre 1982 y 1989.

"Parece que estamos en un estado molesto en el que resulta difícil lograr los objetivos", ha añadido el ex jefe de la diplomacia estadounidense, que lamentó en particular la posición de la Administración Trump frente a los acuerdos internacionales. "Parecen escépticos ante estos acuerdos, ante cualquier acuerdo. Los acuerdos no suelen ser perfectos. No obtienes todo lo que quieres. Uno se compromete un poco. Pero los acuerdos son mucho mejores que nada", ha concluido.