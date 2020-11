El principal epidemiólogo de EE.UU. advierte de un aumento de casos de covid-19 y "mucho dolor" mientras Trump promete pensar en su destitución

El principal epidemiólogo de EE.UU., el doctor Anthony Fauci, advirtió que a su país le espera "mucho dolor" por un previsible aumento de casos de coronavirus en otoño e invierno, mientras que Donald Trump prometió pensar en destituirle del cargo si gana las elecciones presidenciales.

"Nos espera mucho dolor. No es una buena situación", declaró Fauci a The Washington Post en un artículo publicado el pasado domingo. "Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado mientras entramos en la temporada de otoño e invierno, con la gente congregándose en el interior de las casas. No podríamos estar peor posicionados", dijo.

Ese mismo día, el presidente de EE.UU. celebró un mitin en la ciudad de Opa-locka (Florida), donde afirmó que la gente "no oirá mucho" sobre el covid-19 tras las presidenciales de este 3 de noviembre, a lo que algunos participantes en el evento respondieron coreando: "¡Despida a Fauci!".

"No se lo digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poco después de la elección", respondió el inquilino de la Casa Blanca, agregando que "agradece el consejo" y que Fauci es "un buen tipo, pero se ha equivocado mucho".

Previamente el pasado 19 de octubre, Trump arremetió duramente contra Fauci y lo tachó de "desastre". "La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos aquellos idiotas que se equivocaron", afirmó durante una llamada con personal de su campaña electoral. EE.UU. tendría ahora "700.000-800.000 muertes" por coronavirus "si lo hubiéramos escuchado", sostuvo el mandatario.

EE.UU. sigue siendo el país del mundo más afectado por la pandemia de covid-19. De acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, hasta la fecha la nación norteamericana registró más de 9,2 millones de contagios, mientas que casi 231.000 personas fallecieron a causa de la enfermedad.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!