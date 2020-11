VIDEO: Presentadora de la televisión brasileña rompe en llanto al anunciar la muerte del actor que dio vida al popular personaje 'Loro José'

La mañana de este lunes Ana María Braga, presentadora del programa brasileño 'Mais Você', arrancó el espacio televisivo entre lágrimas al anunciar la muerte del actor Tom Veiga, quien por más de dos décadas dio vida al 'Loro José', una marioneta que era coanimadora del matutino de variedades.

"Hoy es 2 de noviembre, día de muertos, y vengo aquí para contarles que en la familia 'Loro José', de la que ustedes hacen parte, está de luto", comenzó diciendo Braga, con voz quebrada, al referirse al popular muñeco de la televisión brasileña.

"Me quedé pensando cómo podía llegar y darles los buenos días porque duele mucho. No podía dejar de estar aquí, molida por dentro, no podría dejarlo sin ese último homenaje", agregó Braga.

En su sentido mensaje, la periodista afirmó que Veiga, quien recreaba al icónico personaje, era "un hijo amado" que estuvo a su lado en los últimos 25 años y que "dio vida a una idea" que "de repente se transformó en una realidad". "Estoy perdiendo a un gran amigo, que nunca discutió ni peleó con nadie".

O bom dia de hoje dói, mas é também cheio de afeto, boas lembranças e amor.Ana Maria Braga presta uma última homenagem nesta manhã no #MaisVocê ao Tom Veiga, nosso querido Louro José, companheiro de vida e de profissão ❤️ pic.twitter.com/VvAJTewQw5 — Mais Você (@MaisVoce) November 2, 2020

Hace más de veinte años, Braga decidió crear al muñeco plumífero para su programa sin tener a alguien que lo encarnara. Entre bromas, en el estudio de televisión, Veiga comenzó a interpretar al 'Loro José' y la presentadora quedó tan satisfecha con su actuación que le pidió que lo hiciera para el espacio televisivo. Así ocurrió hasta el fallecimiento del actor de 48 años, que fue encontrado en su casa de Río de Janeiro el pasado domingo.

Los mensajes en homenaje al querido y recordado personaje han inundado las redes sociales. El 'youtuber' José Neto escribió que el 'Loro José' "fue una de las mayores creaciones de la televisión brasileña".

Que tristeza... Muita força pra família.O Louro José foi uma das maiores criações da história da TV brasileira.Vá em paz, Tom Veiga 😔❤️ pic.twitter.com/1COYOb9Kj9 — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) November 1, 2020

Por su parte, el comediante Marcos Castro afirmó que Veiga "era un humorista increíble". "Imagínate tener que improvisar chistes todos los días en la televisión nacional, ser el punto cómico de un programa para millones de personas, con un lenguaje popular y accesible", escribió.

O Tom Veiga, intérprete do Louro José, era um humorista incrível. Imagina vc todo dia ter que improvisar piadas em rede nacional, ser sempre o ponto cômico de respiro de um programa diário falando pra milhões de pessoas, com uma linguagem popular e acessível? É pra poucos pic.twitter.com/B8Aq4g6Qfj — Marcos Castro (@marcoscastro) November 1, 2020

El ilustrador y músico Nando Motta también hizo su homenaje póstumo y plasmó una imagen de Veiga volando junto al 'Loro José'.