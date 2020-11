La Policía pide en distintos idiomas no compartir en las redes sociales fotos ni videos del tiroteo en el centro de Viena

La Policía de Viena ha publicado en su cuenta oficial en Twitter un mensaje en diferentes idiomas invitando a la ciudadanía a no compartir en las redes sociales material audiovisual relacionado con el tiroteo que tuvo lugar la noche de este lunes en la capital austriaca.

"Si tiene imágenes de cualquier tipo del tiroteo en el centro de la ciudad de Viena, cárguelas a este enlace. ¡NO las comparta en las redes sociales! ¡De esta manera puedes apoyarnos!", se lee en la publicación.

Asimismo, las autoridades han recomendado a la ciudadanía no quedarse en áreas públicas y permanecer en sus hogares.

Varios disparos en el distrito central de Viena - hay personas héridas - No se quédan en areas pública! Quédanse en casa! #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Medios locales informan de que al menos siete personas han sido asesinadas a tiros, entre ellos un oficial de policía, después de que al menos tres atacantes abrieran fuego cerca del centro comunitario judío, una sinagoga y restaurantes cercanos. No obstante, la Policía de momento no ha confirmado esta información y ha pedido no compartir ni hacer parte de "especulaciones, rumores o presuntos números de víctimas". "¡Eso no ayuda en absoluto! Quédese dentro, refúgiese, manténganse alejados de los lugares públicos", reiteran desde ese departamento.

Uno de los sospechosos ha sido detenido, según confirmó recientemente el Ministerio del Interior austriaco.