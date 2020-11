López Obrador dice que podría usar cubrebocas "aún sin saber a ciencia cierta si ayuda"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo no saber a ciencia cierta si el uso del cubrebocas ayuda a evitar contagios de covid-19.

El mandatario se ha negado a utilizar públicamente el tapabocas en público, aunque no descartó esa posibilidad.

"Me lo pondría solamente porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente de que, aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubreboca, todos, este es un pueblo extraordinario", afirmó en su conferencia matutina de este martes 3 de noviembre.

En el día 250 de la pandemia de coronavirus. "Si yo algún día me pongo cubrebocas, sería por la gente ", dice el Presidente López Obrador e insiste que solo funciona si estás contagiado. pic.twitter.com/5qcXielSjL — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2020

En este sentido, afirmó que su médico personal le ha comentado que no es necesario usar tapabocas mientras guarde la debida distancia frente a otras personas.

"Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente, no me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice, me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas", manifestó.

López Obraodor se ha negado a utilizar mascarilla desde el inicio del brote en México, lo cual ha generado críticas de sus opositores.

¿Poner el ejemplo?

Asimismo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, principal encargado de diseñar e implementar la estrategia contra covid-19 en México, ha estado en medio de la polémica precisamente por sus cambiantes posturas en torno al uso del cubrebocas.

López-Gatell y su pleito con López-Gatell por el cubrebocas 😷🤦🏽‍♂️Del “no sirve” al “sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve” pic.twitter.com/JJss9eZU77 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 3, 2020

Día 653 de la 4 T"Sirve para lo que sirve pero desgraciadamente no sirve para lo que no sirve".Eso dijo Gatell con respecto al cubrebocas a pocos días de entrar al semáforo rojo, más de 90 mil muertes — Diana Manzanares Retana (@DianaMa67815249) October 29, 2020

¡Última hora! López Gatell se pone el cubrebocas para concientizar a la población... 8 meses tarde. — Random Hero (@bichomalo__) October 31, 2020

El pasado 29 de octubre, López-Gatell utilizó por primera vez cubrebocas durante toda la conferencia de salud donde se informan los avances diarios de la pandemia. Esto, con el fin de "poner el ejemplo" previo a las celebraciones de Día de Muertos.

Durante meses, la oposición y detractores del actual Gobierno criticaron a los altos funcionarios por no predicar con el ejemplo en cuanto al manejo de las mascarillas.

"Está sobreestimado el uso de cubrebocas, no estamos diciendo que no se utilice pero es auxiliar, complementa otras medidas", dijo López Gatell el pasado 27 de octubre.