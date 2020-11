"Estupro culposo": La inédita figura legal con que la Justicia de Brasil absolvió a un empresario acusado de violar a una modelo

Los jueces consideraron que André de Camargo Aranha "no tenía intención" de violar a su víctima, Mariana Ferrer, en una fiesta en 2018.

La Justicia de Brasil absolvió a un empresario acusado de violar a una modelo, y el fallo causó indignación en el país debido a que los jueces consideraron que se trató de un caso de "estupro culposo", una figura no contemplada por la ley brasileña, informó el sitio The Intercept.

André de Camargo Aranha fue señalado por la modelo Mariana Ferrer, de 23 años, quien habría sido víctima de abuso durante una fiesta en 2018 en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina.

Según el Ministerio Público de esa localidad del sur de Brasil, no había forma de que el empresario supiera, durante el acto sexual, que la joven no estaba en condiciones de consentir la relación por estar drogada y alcoholizada, por lo que no había "intención" de violación.

A jovem influencer Mariana Ferrer afirma ter sido estuprada numa festa. A justiça entendeu que o réu, um empresário rico, ‘não teve intenção’ de estuprá-la. Vídeo inédito mostra defesa do acusado humilhando a jovem. https://t.co/Yvu2aidwuvpic.twitter.com/aYw9sMnF8Y — The Intercept Brasil (@TheInterceptBr) November 3, 2020

El juez del tribunal aceptó el argumento de que cometió "violación condenatoria", un "delito" no previsto por la ley. Como nadie puede ser condenado por un delito que no existe, Aranha fue sobreseído.

Según informó el medio local, que accedió a la resolucóin dictada en septiembre, todo el proceso judicial estuvo signado por cambios de delegados y fiscales, desaparición de pruebas y cambios en la versión del imputado.

De hecho, en una instancia anterior Aranha había sido condenado por el fiscal Alexandre Piazza por "violación de personas vulnerables", debido a que la víctima se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol, y no podía dar su consentimiento ni defenderse.

Tras la renuncia de Piazza al caso, el fiscal Thiago Carriço de Oliveira tomó su lugar y calificó el crimen como "violación culposa".

Según Carriço de Oliveira, el empresario no tenía forma de saber que la joven no estaba en condiciones de consentir el acto sexual y, por lo tanto, no había "intención" de violación. El juez Rudson Marcos, del 3er Juzgado de lo Penal de Florianópolis, coincidió con la tesis de Oliveira y absolvió a Aranha.

Humillaciones en plena audiencia

El abogado de Camargo Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, afirmó en medio de una audiencia judicial virtual, con la víctima presente, que nunca tendría una hija como Ferrer, a quien acusó de inventar la denuncia para ganar seguidores en Instagram.

e o caso terminou com sentença de “estupro culposo” - sem a intenção de estuprar.ah mas por que você não denuncia? falta justiça, respeito #justicapormariferrer ISSO É UM ABSURDOjustiça por TODAS nós pic.twitter.com/74ZzAHy66k — luana (@luanatestaps) November 3, 2020

Por su parte, Ferrer denunció que su perfil en la red social Instagram, donde la denunciante brindaba información sobre el proceso, fue retirado con 850.000 seguidores, según ella, por denuncias de los abogados del acusado.

El fallo de la Justicia generó un fuerte repudio en las redes sociales, donde cientos de usuarios y organizaciones feministas manifestaron su molesta a través de los hashtags #justicapormariferrer y #MarianaFerrer, para remarcar que el estupro culposo "no existe".