Wall Street registra una fuerte alza el día de las presidenciales en EE.UU.

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró con una fuerte alza este martes mientras los estadounidenses deciden quién será el presidente del país los próximos cuatro años. El índice Dow Jones subió 545,41 puntos, o 2,03 %, el S&P 500 ganó 57,82 puntos, o 1,75 %, y el Nasdaq aumentó 198,47 puntos, o 1,81 %.

Los inversores parecen apostar por una victoria clara, y por lo tanto esperan que el resultado de las elecciones conduzca rápidamente a un plan de apoyo presupuestario para una economía golpeada por la crisis sanitaria.

El liderazgo del demócrata Joe Biden sobre Donald Trump en las encuestas de opinión nacionales ha generado expectativas de un resultado decisivo y un paquete de estímulo postelectoral.

"Parece que [las diferencias en] las encuestas se han reducido, lo que hace que sea un poco más difícil para Biden, pero el mercado, reaccionando como ahora, me dice que cree que vamos a obtener una resolución con bastante rapidez. Si por alguna razón no tenemos una imagen clara, si el perdedor no está dispuesto a ceder y esto termina teniendo que ir a los tribunales, nos esperan algunos mercados agitados y volátiles por algún tiempo", dijo Randy Frederick, vicepresidente de negociación y derivados de Charles Schwab en Austin, Texas, citado por la agencia Reuters.

"Durante las últimas 48 horas, los mercados se han convencido un poco más sobre una victoria de Joe Biden sin el riesgo de semanas de incertidumbre y confusión", explicó Derek Halpenny, jefe de investigación del grupo MUFG.