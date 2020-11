El canciller de Austria espera "el fin de la tolerancia mal comprendida" y arremete contra "el islam político"

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, se expresó este martes a favor de que la UE tome medidas coordinadas contra el islam político.

"Espero el fin de la tolerancia mal comprendida y, finalmente, una conciencia entre todos los países europeos de cómo la ideología del islam político es peligrosa para nuestra libertad y para el modelo de vida europeo", dijo el jefe de Gobierno en una entrevista con el diario Die Welt sobre el atentado que dejó cuatro muertos y numerosos heridos en Viena.

El mismo día, Kurz criticó que el atacante, Fejzulai Kujtim, hubiera recibido anticipadamente la libertad condicional en diciembre a pesar de haber sido condenado a 22 meses de prisión por tratar de viajar a Siria para unirse a las filas terroristas.

El canciller consideró que la decisión del tribunal había sido "definitivamente errónea" y aseveró que si Kujtim no hubiera salido en libertad no habría podido perpetrar el atentado. Al mismo tiempo, resaltó que solo hay un culpable "del ataque terrorista islamista bárbaro y cobarde […] y este es el asesino", recoge el diario Wiener Zeitung.

Anteriormente, la liberación anticipada del atacante ya había sido condenada por el ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer.

Kujtim fue abatido el lunes por las fuerzas del orden. Aunque inicialmente las autoridades no descartaron que hubiera más de un agresor, los análisis de videos grabados por testigos no proporcionaron evidencias de que participaran otros atacantes. No obstante, 14 personas han sido detenidas por su posible relación con el ataque terrorista y 18 domicilios han sido registrados en el curso de la investigación.