Conor McGregor, indignado con la UFC porque no le propone fechas para competir

'The Notorious' apareció por última vez en el octágono este 18 de enero cuando venció a Davir Cerrone.

El excampeón de dos divisiones de la UFC Conor McGregor se mostró indignado con esta organización que ha rechazado 3 fechas para pelear este año. El deportista mostró su enfado en su cuenta de Twitter en la que calculó no solo combates, sino también el dinero perdido.

"Después de ser ignorado en las 3 fechas que propuse. (¡3 fechas consecutivas podría agregar! Me hubieran tenido en 4 peleas este año) Y luego me dejan de lado porque no había multitudes presentes, dije 'a la mierda esto' y reboté", escribió. Además el irlandés recordó que a 4 peleas corresponden 6 millones de PPV comparadas [Pay-per-view/pago por visión] y se preguntó cuánto dinero han perdido por eso.

La aparición de McGregor se espera solo en 2021, pues ya está programado un combate contra Dustin Poirier que tendrá lugar el 23 de enero en el estadio de los Dallas Cowboys (Texas, EE.UU.), lo que significaría para el luchador una pausa de un año entero en las competiciones.